Rugby Italia diretta, azzurri sfidano oggi la Scozia a Firenze nel nuovo torneo delle 8 Nazioni La novità Canale 20

Ci fosse anche la novità di una vittoria dell'Italia del rugby oggi contro la Scozia a Firenze nel Franchi desertico, il quadro delle innovazioni sarebbe davvero completo a cominciare da questo nuovo torneo a 8 partecipanti: l'Autumn Nations Cup. Peccato che quei precisini degli allibratori, che tengono la mano sul portafogli e non sul cuore, non siano per nulla d'accordo, tanto che ci considerano ko di almeno 15 punti, appena due in meno dello 0-17 assai ignominioso rimediato dagli azzurri contro gli scozzesi al Flaminio in febbraio nel Sei Nazioni quando la mostruosità della pandemìa del Covid non era ancora dilagata. E in effetti non battiamo la Scozia dal 2015, anzi dal Torneo da quell'anno non abbiamo più battuto proprio nessuno ficcando nella dispensa 5 cucchiai di legno consecutivi

Restiamo allora alle tante novità garantite da questa giornata a suo modo storica per il rugby mondiale: per la prima volta dalla fine dell'Ottocento le potenze dell'emisfero Sud non sono arrivate in tour in Europa. Il Covid ha interrotto un'epopea come era riuscito solo alle due guerre mondiali. Senza Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Argentina in ballo, World Rugby (la Fifa della palla ovale) ha allestito alla meno peggio un torneo a 8 con quello che passava il convento: le squadre del Sei Nazioni più le Fiji e il Giappone, anzi no, ché pure il Giappone ha declinato l'invito lasciando il posto alla Georgia che da quualche anno bussa, senza avere le credenziali, al portone del Sei Nazioni.

Due gruppi: Italia, Scozia, Fiji e Francia da una parte e Inghilterra, Galles, Irlanda e Georgia dall'altra. Gironi all'italiana e partite di sola andata ogni sabato da oggi in poi. Poi il prime finesettimana di dicembre la finale e le finaline a Parigi. Meglio di niente, sì, meglio, ma certo sa tutto di ministra riscaldata perché poi il Sei Nazioni, bloccato in inverno dal coronavirus, è terminato di fatto appena due settimane fa. E poi subito i graffi della pandemìa che hanno azzoppato le Fiji facendo annullare il match di domani contro la Francia. E poi ancora questo ossimoro del rugby senza pubblico come non era mai avvenuta nella storia di questo gioco. Non è rugby senza fedeli e lo è ancora meno con l'agghiacciante sonoro del pubblico inesistente che viene lanciato dalla regia televisiva come nelle sit-com. Per pietà, fatela finita, meglio il dignitoso silenzio che fa udire le chiamate dei giocatori. Già, la regia televisiva: si gioca infatti a dispetto dei santi solo per raggranellare qualche soldo con i diritti di questi match che sostituiscono quelli ben più redditizi azzerati dal Covid. Quando mai 'sto 8 Nazioni avrà il gusto della sfida fra emisfero Nord ed Amisfero Sud con scuole e tradizioni che si inseguono fin dai tempi della regina Vittoria.

E per restare alla questione tv ecco altre due novità: la prima figlia dei tempi visto che in Inghilterra questo torneo sarà visibile solo su Amazon Prime Video che debutta così nel mondo delle mete e dei placcaggi. La seconda ha il sapore di un gradito ritorno al passato perché Mediaset, che trasmetterà da oggi le partite dell'Italia nell'Autum Nations Cup sul canale 20 e gli altri match in streaming su sportmediaset.it, ha già offerto una vetrina agli assi dell'ovale: negli anni Ottanta le voci degli azzurri Claudio Tinari e Fabrizio Gaetaniello raccontarono il Grande Rugby su Canale 5 che ruppe così il monopolio storico della Rai. Da oggi sentiremo invece le voci di Gianluca Barca, direttore di AllRugby e già telecronista per Telemontecarlo e La7, e di Mauro Bergamasco: basta la parola (va bene, per i neofiti più giovani ricorderemo giusto che il fratello maggiore di Mirco vanta 106 caps in azzurro e la partecipazione (rarissima, tre giocatori in tutto il globo) a 5 mondiali. Il rugby in chiaro in tv e in discreta posizione sul telecomando è sempre una buona notizia.

Avanti con le novità, e qui arriviamo finalmente alla squadra selezionata dal ct Franco Smith, che nel 1997 debuttò per il Sud Africa proprio a Murrayfield battendo largamente la Scozia che in campo schierava in regia Gregor Townsend, attuale allenatore degli highlanders. Fa bene al cuore vedere il ritorno di Leonardo Ghiraldini che fra un mese compirà 36 anni: il suo cap (il 104°!) risale al Sei Nazioni del 2019 quando si frantumò un ginocchio. Secondo i medici era già da valutare al limite del miracolo il recupero della possibilità per Leo, padovano, sposato due figli, laurea e master in Economia, di tornare a camminare. Invece il tallonatore ha sudato anche l'anima per tornare in campo: l'avrebbe fatto già nell'ottobre scorso ai Mondiali in Giappone se il tifone Hagibis non avesse cancellato il match contro gli All Blacks. Impossibile dimenticare il suo sguardo, la sua smorfia in quel campo di allenamento a Toyota quando venne annunciata l'annullamento del match: per sei mesi non aveva fatto altro che allenarsi (e studiare economia) ogni santo giorno per prepararsi a quella partita. Poi è restato senza club e quindi altra astinenza fino a quando Smith l'ha chiamato per svezzare i giovani del pack azzurro. Oggi partirà dalla panchina ma quando scenderà in campo sentiremo tutti la sua emozioni di avere scritto un'altra pagina nella storia della nazionale.

Autumn Nations Cup

Italia-Scozia, stadio Franchi, Firenze

Calcio d'inizio alle 13.45 - diretta su Canale 20 Mediaset - telecronisti Gianluca Barca e Mauro Bergamasco

Le formazioni

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Johan Meyer, 20 Maxime Mbanda’, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori

Scozia: 15 Stuart Hogg (cap.), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Duncan Weir, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland

A disp.: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Nick Haining, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 James Lang, 23 Blair Kinghorn



Arbitro: Luke Pearce (Inghilterra)

Gli altri match: oggi alle 16 Inghilterra-Georgia diretta su sportmediaset.it

