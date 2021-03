Rugby diretta oggi Italia-Galles 0-27 All'Olimpico rientra Varney

Rugby Italia Sei Nazioni in diretta: oggi all’Olimpico deserto sfida fra azzurri e Galles, per il 4° turno del Sei Nazioni.

Giovani azzurri sempre ko, veterani del Wales invece imbattuti: vantano 979 caps (155 il gigantesco capitano Alun Wyn Jones!) rispetto ai 236 degli italiani fra i quali rientra il 19enne Stephen Varney, nato in Galles: il papà è gallese, ma sul versante materno le radici made in Italy portano a Cesena e Parma e a un bisnonno fatto prigioniero in Africa nella II guerra mondiale e deportato nel Principato, dove decise di restare avviando una fattoria. Con lui l'Italia gioca di certo ad un maggior numero di giri. Velocità che aiuta l'altro regista, Garbisi, a sfruttare le notevoli doti di fantasia e potenza.

0-27

3' 0-3 c.p. Biggar

7' 0-10 m. J.Adams tr. Biggar

13' 0-15 m. Faletau

20' 0-22 m. Owens tr. Biggar

29' 0-27 m. Owens

Lì'attesa

Rugby Italia Sei Nazioni in diretta

Il capitano Luca Bigi e il ct Franco Smith hanno ripetuto anche questa volta che scenderanno in campo per vincere, il che è verissimo tanto quanto il fatto che sarà già lusinghiero limitare i danni e contenere il passivo che anche il più prudente dei bookmaker valuta in almeno 30 punti. Il Galles, alla vigilia del Sei nazioni ritenuto la squadra più avvicinabile (non certo battibile, comunque) ha invece ingranato la sesta e dopo un autunno incerto ha cominciato l'anno a suo di vittorie. Ha già schiantato Inghilterra, Scozia e Irlanda vincendo la Triplice Corona e, dopo il match odierno senza patemi, tenterà di conquistare un insperato Grand Slam (tutte vittorie) contro la Francia. Impietose, contrario, le statistiche dei primi tre turni dell'Italia, giunta alla 30a sconfitta di seguito nel Torneo: finora ha accumulato un passivo di 101 punti incassando 5 o 6 mete a partita. In classifica non c'è così nemmeno un punto di bonus per il quale bisogna segnare almeno 4 mete o perdere con uno scarto non superiore a 7 punti, miraggi finora per la truppa del ct sudafricano. Tutto ampiamente previsto del resto, anche se si poteva sperare in sconfitte meno pesanti. Oltre a Varney si rivede titolare l'ala Bellini, mentre in panca rispuntano Padovani e Violi. Sulla carta la nostra verdissima mediana Garbisi-Varney (39 anni in due) può reggere il confronto con Biggar e Davies, ma in tutti gli altri reparti i Dragoni sono nettamente superiori. Per quanto improbabile, bisogna sperare che il pronostico così schiacciante a loro favore li faccia scendere in campo con un po' di sicumera nello stadione romano ancora desolatamente vuoto così come il Foro Italico e le strade del centro che senza pandemìa da Covid avrebbero accolto almeno 12mila fedeli in festa con la maglia rossa e le tre piume di struzzo e altri 50mila in azzurro.

Paolo Ricci Bitti

Il programma

Guinness Six Nations: oggi alle 15.15 Italia-Galles (diretta DMax), alle 17.45 Inghilterra-Francia (MotorTrend canale 59); domani alle 16 Scozia-Irlanda (MotorTrend Canale 59).

Classifica: Galles p. 14 (+22); Francia (+42) p. 9*; Irlanda (+31) p. 7; Inghilterra (+2) p. 6; Scozia (+4) p. 5*; ; Italia (-101) p.0. (* una partita in meno)

Le formazioni

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Mattia Bellini, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Niccolo Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti.

A disp. 16 Oliviero Fabiani, 17 Andrea Lovotti, 18 Marco Riccioni, 19 Marco Lazzaroni, 20 Maxime Mbanda, 21 Marcello Violi, 22 Federico Mori, 23 Edoardo Padovani

All. Franco Smith

Galles: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (cap.), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones

A disp. 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Leon Brown, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo

All. Wayne Pivac



Arbitro: Wayne Barnes (Inghilterra)

Guardalinee: Pascal Gauzere (Francia), Christophe Ridley (Inghilterra)

TMO: Tom Foley (Inghilterra)

Ultimo aggiornamento: 15:55

