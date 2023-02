Rugby Italia Inghilterra diretta live oggi Sei Nazioni Six Nations

«Le Legioni di Roma calano di nuovo su Londinium». In questa strana vigilia della trentesima sfida tra Inghilterra e Italia si è letto anche questo sui siti britannici e, no, non era mai accaduto che la gramigna del dubbio mettesse radici nelle granitiche certezze di chi il rugby l'ha inventato insieme alla sua applicazione più virtuosa, il Torneo delle 4 e poi 5 e poi 6 Nazioni, giusto dal 1883. Gli inglesi, in verità, poco più di una generazione fa non volevano nemmeno incontrarci: perché scendere tanti gradini giù nella suburra, soprattutto quando si abita in un tempio come Twickenham dove oggi, davanti a 82mila fedeli e al possente God save the King, ricevono gli azzurri? Solo nel 1991, ventinove partite fa, proprio nella Fortezza a ovest di Londra sono stati costretti dal calendario della seconda Coppa del Mondo a riconoscere come ufficiale il match contro gli italiani.



CAPPELLINO

Gli inglesi, insomma, sono stati gli ultimi fra i grandi di Ovalia a concedere il cap (cappellino, sta per presenza) agli azzurri che però oggi stanno finalmente causando parecchia apprensione al neo ct inglese Steve Borthwick: doveva salvare se non il Re almeno il Regno Unito e invece ha perso la prima in casa contro gli arcirivali scozzesi e adesso gli tocca correre l'inedito e surreale rischio di diventare il primo allenatore a perdere un match, e a Twickenham, contro l'Italia. Altamente disdicevole.



"Attenti agli italiani! Attenti al loro pilone Fischetti (il romano gioca qui sotto il Big Ben, nei London Irish, ndr) e al loro "Mercurio" Ange Capuozzo!" tuonano i media britannici che sentono l'odore del sangue. E ancora: "Borthwick confuso, ne ha cambiati 5 da sabato scorso». Tutto vero, ma possiamo fidarci? L'Inghilterra non è l'unica rivale del Torneo che non abbiamo mai battuto? «Sì, potete fidarvi - dice il capitano Michele Lamaro, romano pure lui e descritto in questi giorni più o meno come Giulio Cesare, le cui legioni esportarono al di là della Manica anche l'harpastum, progenitore del rugby - perché il gruppo, nonostante la sconfitta di misura che ancora brucia contro la Francia, continua a crescere».

Questa progressione è pienamente auspicabile per i giovani azzurri perché è davvero raro che l'Italia infili due prestazioni ad alto livello di seguito. «Ma stiamo cambiando - dice ancora "Mitch" - e possiamo, dobbiamo puntare a giocare ancora meglio: la vittoria non può che essere conseguenza della prestazione». Di fiducia ne ha anche l'imperscrutabile ct Crowley che in settimana si è limitato a fare il cambio fra Padovani, oggi titolare, e Bruno, in panca, e a gettare nella mischia il redivivo Jake Polledri, terza linea, e il pilone destro teramano Marco Riccioni. Il primo, che gioca nella Premiership con il Gloucester, ha recuperato dopo un terrificante infortunio al ginocchio destro che gli è costato due anni di stop e adesso non vede l'ora di scardinare le difese come magnificamente faceva prima, il secondo è titolare nella corazzata Saracens, sempre nella serie A inglese. Due giocatori, insomma, che sanno bene che cosa fare contro i loro compagni di club che, oltre alle folate di Capuozzo, temono la solidità del pack azzurro.

Ecco, adesso non resta che registrare la spiacevole discrepanza fra i timori, effettivi di certo, della stampa inglese e la banalità dei soliti bookmaker che tengono la mano sul portafogli e non sul cuore: ebbene, lo scarto fra noi e gli inglesi è di 10 punti a loro favore, il che non è nemmeno troppo pesante, mentre lo è la vittoria degli azzurri pagata 8 volte la posta, mentre quella inglese è data, di fatto, alla pari. Restiamo allora con i tacchetti per terra e vediamo quanto prolifera questa debuttante gramigna del dubbio, nostra grande alleata perché la pressione sui bianchi sarà davvero enorme.

Occhio, infine al Royal Box, dove la neo madrina della Union inglese, la principessa Kate Middleton, non avrà rivali: gli occhi e le telecamere saranno solo per lei perché il suo predecessore, il cognato Harry, pur appassionatissimo di rugby, è stato spodestato dalla compianta Elisabetta. E con lui la moglie Meghan Markle che calamitava tutta l'attenzione.

Secondo turno: ieri Irlanda-Francia 32-19 ; Scozia-Galles 35-7; oggi alle 16 Inghilterra-Italia (diretta SkySport, NowTv e Tv8)

Le formazioni

Italia

15 Capuozzo, 14 Padovani, 13 Brex, 12 L. Morisi, 11Menoncello, 10 Allan, 9 Varney, 8 L. Cannone, 7 Lamaro (cap.), 6 Negri, 5 Ruzza, 4 N. Cannone, 3 Riccioni, 2 Nicotera, 1 Fischetti.

A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ferrari, 19 Iachizzi, 20 Polledri, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Bruno.

Allenatore: Kieran Crowley

Inghilterra

15 Steward; 14 Malins, 13 Slade, 12 Lawrence, 11 Hassell-Collins; 10 Farrell, 9 Van Poortvliet; 8 Dombrandt, 7 Willis, 6 Ludlam; 5 Chessum, 4 Itoje; 3 Sinckler, 2 George, 1 Genge.

A disposizione 16 Walker, 17 Vunipola, 18 Cole, 19 Isiekwe, 20 Earl, 21 Mitchell, 22 Smith, 23 Arundell.

Allenatore: Steve Borthwick