L'autunno caldo del rugby azzurro: 3 match su 6 in Veneto fra Treviso e Padova

PADOVA/TREVISO - Due gare a Treviso e una a Padova. L’autunno caldo del rugby azzurro si giocherà per meta in Veneto. Tre gare su sei con impegnate tutte le nazionali: under 18, Italia A e maggiore. Un trittico da non perdere. Misurerà il valore dei nostro rugby a tutti i livelli.

Si comincerà sabato alle 14,30 allo stadio “Monigo” di Treviso con Italia-Irlanda under 18. Ingresso libero, diretta sui canali social Fir. Le giovani speranze allenate da Roberto Santamaria cercheranno conferme della prestigiosa vittoria d’agosto sull’Inghilterra. Tra i 26 azzurrini convocati 9 sono di club triveneti, un terzo.

Sabato 13 novembre alle 14 sempre a Monigo (diretta tivù su Cielo) sarà la volta di Italia-Argentina. È il secondo dei tre test delle Autumn Series per la nazionale maggiore. Il primo il 6 novembre a Roma con gli All Blacks, l’ultimo a Parma il 20 novembre con l’Uruguay. Esauriti in prevendita nel giro di otto ore i 5.000 biglietti disponibili, si spera nell’aumento della capienza dal 75% al 100%.

Ma chi è rimasto fuori a Treviso può rifarsi domenica 14 novembre al “Plebiscito” di Padova, 7.500 posti. Alle 14,30 Italia A-Uruguay, diretta sui canali Fir. Un sfida importante, presentata martedì in municipio a Padova. La seconda della Nazionale A dopo quella di sabato in Spagna (ore 16,45 sui canalil Fir). Contro una rivale qualificata al mondiale. Biglietti a 10 euro.



Questo il palinsesto azzurro della prossima finestra internazionale:

30.10.21 – ore 14.30 – diretta federugby.it, Facebook e Youtube FIR

Italia U18 v Irlanda U18



30.10.21 – ore 16.45 – diretta federugby.it, Facebook e Youtube FIR

Spagna v Italia A



Autumn Nations Series – 06.11.21 – ore 14 – diretta Sky Sport e TV8

Italia v Nuova Zelanda



Autumn Nations Series – 13.11.21 – ore 14 – diretta Sky Spor e Cielo

Italia v Argentina



14.11.21 – ore 14.30 – diretta federugby.it, Facebook e Youtube FIR

Italia A v Uruguay



Autumn Nations Series – 20.11.21 – ore 14 – diretta Sky Sport e TV8

Italia v Uruguay