La Nazionale A debutta con Capuozzo, Faiva e Swanepoel che diventano italiani

Verona – Alessandro Troncon, Commissario Tecnico dell’Italia A, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Spagna 30 alle 16.45 all’Estadio Central Universitario di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta su federugby.it e gli account ufficiali Facebook e Youtube FIR. Triangolo allargato formato da Capuozzo, Trulla – che ha collezionato 7 caps con la maglia dell’Italrugby – e Gesi che si è messo in luce con la maglia dell’Italia U20 nell’ultimo Sei Nazioni di categoria insieme alla coppia di centri Menoncello-Drago. Mediana formata da Leonardo Marin – che sta iniziando a trovare continuità con il Benetton – e l’esperienza di Marcello Violi. In terza linea insieme a capitan Pettinelli ci saranno Lorenzo Cannone e Favretto con quest’ultimo che ha esordito con la maglia dell’Italrugby nell’ultimo Guinness Sei Nazioni. Seconda linea di stampo Zebre con Krumov e Zambonin, mentre in prima linea partiranno dal primo minuto Swanepoel, Faiva e Traorè. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, Borean, Neculai, Canali, Izekor, Casilio, Da Re, Lucchin. “Essere capitano di una Selezione Azzurra è sempre un privilegio – ha dichiarato Giovanni Pettinelli, capitano dell’Italia A – e un qualcosa che ti spinge a dare qualcosa di più in campo e fuori. Devi cercare di guidare i tuoi compagni verso l’obiettivo che ci siamo posti come gruppo. Sarà un giusto mix di emozioni e solidità mentale tra ritiro e partita”. “Abbiamo a disposizione un gruppo giovane che ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Questa settimana è importante per trovare coesione tra tutti i giocatori. Affronteremo una squadra fisica che ha in rosa giocatori di esperienza. Sarà importante limitare al minimo gli errori” ha concluso il capitano azzurro Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Ange CAPUOZZO (Rugby Grenoble) 14 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 7 caps)* 13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby)* 12 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)* 11 Simone GESI (HBS Colorno) 10 Leonardo MARIN (Benetton Rugby)* 9 Marcello VIOLI (Zebre Parma, 21 caps)* 8 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)* 7 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)* 6 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rubgy)* - capitano 5 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma)* 4 Leonard KRUMOV (Zebre Parma)* 3 Jacobus Christoffel SWANEPOEL (FEMI-CZ Rovigo) 2 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby) 1 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)* A disposizione 16 Giacomo NICOTERA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby) 17 Damiano BOREAN (Petrarca Padova) 18 Ion NECULAI (Zebre Parma)* 19 Matteo CANALI (Petrarca Rugby)* 20 Alessandro IZEKOR (Rugby Transvecta Calvisano) 21 Nicolò CASILIO (Zebre Parma)* 22 Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)* 23 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)* *membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato