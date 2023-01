Mazzata sulla Rugby Rovigo: sette settimane di squalifica al pilone Swanepoel e 550 euro di multa

ROVIGO - Mazzata sulla FemiCz Rugby Rovigo fa parte del giudice sportivo della Federazione italiana rugby. Il pilone sudafricano Entienne Swanepoel è stato squalificato per sette settimane (fino al 26 febbraio compreso) per il placcaggio pericoloso (colpo alla testa) a causa del quale era stato espulso al 36' di Rovigo-Viadana.

Peggio di così non poteva andare ai rossoblù, ai quali è stata inflitta anche una multa di 550 euro per "parole ingiuriose rivolte alla terna arbitrale" durante il match. Multa che, insieme alla pesante squalifica per un gesto certamente pericoloso, ma involontario, ha già scatenato le proteste sui social dei tifosi. In particolare contro la direzione dell'arbitro Manuel Bottino.

La società presenterà di certo ricorso. Intanto da domenica al posto di Swanepoel a Piacenza insieme a Nicola Pomaro dovrebbe già giocare l'altro pilone sudafricano Justin Theys, arrivato domenica e ingaggiato nel mercato di riparazione per coprire il buco lasciato nel ruolo dal grave infortunio di Marco Ciccioli.

Pesante squalifica anche per l'allenatore del Mogliano Salvatore costanzo (due mesi, fino all'11 marzo) per comportamento irriguardoso verso il team arbitrale.