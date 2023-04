La Rugby Rovigo rischia di perdere Montemauri e Stavile, andranno alle Zebre

ROVIGO - I tifosi della FemiCz Rugby Rovigo si godano fino in fondo nel finale di stagione e nei play-off le sgroppate da purosangue di Bautista Stavile e gli attacchi della linea fulminanti (oltre che la precisione al piede) di Giovanni Montemauri. La prossima stagione non soltanto il mediano d’apertura-estremo romano, come già si era ipotizzato dopo la convocazione con la Nazionale, ma anche il terza linea argentino equiparato potrebbero approdare alle Zebre nello United Rugby Championship. Se così fosse, indosseranno per un solo campionato la maglia rossoblù, con la quale finora sono stati fra i protagonisti della corsa verso lo scudetto.

La notizia della loro possibile partenza filtra sia dagli ambienti della franchigia federale, sia da quelli della società rodigina. L’accordo per il passaggio non è ancora definito. Anche alla luce della fumata grigia con la quale si è chiusa martedì a Bologna la riunione sul ritorno dei permit player dalle franchigie di Urc ai club di Top 10.



La situazione è questa per quanto riguarda Montemauri, 22 anni, e Stavile, 26 anni. Da circa un mese lehanno manifestato interesse per loro. Essendo però una franchigia federale, le operazioni di mercato sono in attesa che la direzione tecnica dell’alto livello della Fir (guidata da Daniele Pacini) predisponga la strategia di reclutamento degli italiani e di abbattimento del numero di stranieri per la prossima stagione.

LA SITUAZIONE

Oggi le Zebre hanno 14 giocatori stranieri non eleggibili per la Nazionale. Vorrebbero ridurli della metà. Perciò per comporre una rosa di 45-6 rugbisti (accademici esclusi) servirebbero una quarantina fra italiani ed eliggibili. La Fir deve indicare ruolo per ruolo su quali puntare. Qui stanno il rischio, e la speranza, per la FemiCz. Se Montemauri e Stavile rientreranno fra questi 40 rugbisti prenderanno la strada di Parma, altrimenti resteranno a Rovigo. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa dopo il 21 aprile. Quando le Zebre torneranno dal Sudafrica, dove disputeranno le ultime due partite dell’Urc contro Bulls ei Lions.

A questa scelta tecnico è appesa la chance del Rovigo di schierare anche per la prossima stagione Montemauri e Stavile. È una speranza flebile, visto che i due sono fra i prospetti più interessanti nei loro ruoli, ma a questo punto è giusto coltivarla fino alla fine.