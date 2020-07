Enrico Bacchin si ritira a 27 anni con piccolo record: il 40% di vittorie in azzurro

SAN DONA' - Cinque presenze con la Nazionale e due vittorie (il 40%), fra cui l'ultima dell'Italia al Sei Nazioni 5 anni fa, il 28 febbraio 2015 a Murrayfield contro la Scozia (22-19), nel giorno del suo debutto, quando il ct Brunel l'ha schierato subito titolare in coppia con Luca Morisi.

Enrico Bacchin da San Donà di Piave lascia a soli 27 anni il rugby giocato, ma con quel brillante 2015 quel 40% (seconda vittoria al Mondiale, contro la Romania 32-22, entrato dalla panchina) si è ritagliato un piccolo, importante, spazio nella storia azzurra, negli ultimi tempi molto avara di successi per i suoi protagonisti. Trequarti centro solido (1,82x97) e dal gioco fisico, ha avuto una onervole carriera nei principali club del Veneto: San Donà, Mogliano, Petrarca Padova in campionato e Benetton Treviso in Pro 14. Ecco come l'ha salutato ufficialmente la Federazione italiana rugby (Fir).

IL COMUNICATO DELLA FIR

Roma - Enrico Bacchin appende le scarpette al chiodo. Il centro di San Donà di Piave, che ha aperto e chiuso la carriera con la squadra del suo paese di origine passando per Mogliano, Petrarca e Benetton Treviso, ha annunciato l’addio al rugby giocato. Dopo aver disputato stagioni di buon livello con il Lafert San Donà, viene scelto come permit player dal Benetton Rugby che nel 2014 decide di tesserarlo dopo la Tbilisi Cup giocata con la maglia dell’Italia Emergenti. L’anno successivo fa il suo esordio con la Nazionale Italiana Maggiore – con cui ha collezionato 5 caps totali – nella vincente trasferta a Murrayfield contro la Scozia nel Sei Nazioni 2015. Nello stesso anno, complice un infortunio al suo collega di reparto Luca Morisi, viene convocato in corsa per la Rugby World Cup 2015 in Inghilterra dove scende in campo all’esordio contro la Francia e nell’ultima partita della kermesse iridata contro la Romania a Exeter.



