Zampata degli Orsi nei supplementari, Bristol primo finalista delle coppe europee

I Bristol Bears sono i primi finalisti di una coppa europea. Ieri sera hanno vinto la semifinale di Challenge Cup contro il Bordeaux-Begles per 37-20 dopo una partita mozzafiato durata la bellezza di 100’. Dove gli Orsi inglesi riescono a piazzare la zampata decisiva solo ai tempi supplementari.



Il Bordeaux va in vantaggio 13-0 a inizio primo tempo con la meta e due calci di Jalibert, più la trasformazione di Lucu. Fra fine primo e meta del secondo la rimonta degli inglesi fino al 20-13, nonostante l’inferiorità per il giallo al loro top player, il figiano Sami Radradra. In meta Lautua, Malins, due trasformazioni e due calci di Sheedy. Quando sembra fatta ecco il 20-20 dei francesi con meta di Dweba trasformata da Botica. Si va ai supplementari.



Qui esce la maggior tenuta del Bristol. Con le mete di O’Connor, ancora Malins e il piede di Sheedy (2 tr, 1 cp) chiude i conti. Qualificandosi per la prima finale europea della sua storia. Attende la vincente di Tolone-Leicester, il capitano azzurro Sergio Parisse titolare con i francesi.



Ma il clou del week-end europeo sono due sfide di Champions Cup, la coppa delle big. Anche qui è duello anglo-francese con i quarti di nobiltà di Tolosa (4 volte campione d’Europa) e i Sarances (3 volte vincitori del titolo negli ultimi 4 anni) contro le ambizioni di Exeter e Racing alla ricerca del primo trionfo.



IL PROGRAMMA

Champions Cup

Sabato 26 settembre

Ore 14 Racing-Saracens

Ore 15,30 Exeter-Tolosa



Challenge Cup

Bristol-Bordeaux-Begles 37-20

Sabato 26 settembre

Ore 21 Tolone-Leicester

Tutti i match sul pay-tv dell’Eprc (vedere il sito). © RIPRODUZIONE RISERVATA