Rugby, Coppa del Mondo: la formazione delle azzure che domenica debuttano contro gli Usa Il programma e la tv

È l'esperienza la dote più in vista nella formazione dell'Italia che domenica 9 ottobre debutterà nella nona edizione della coppa del mondo di rugby femminile in Nuova Zelanda.

Indisponsabile per gli appassionati (già da questa notte, vedi sotto il programma) una sveglia e la voglia di levatacce perché la Terra della lunga nuvola bianca, la terra del rugby, è agli antipodi. Ma ne vale la pena perché le ragazze del ct Andrea Di Giandomenico lotteranno con buone chance di passare ai quarti di finale, traguardo mai raggiunto dai maschi anche se resta molto relativo fare paragoni fra i due mondi.

Per le italiane, dilettanti provviste dall'anno scorso di borse di studio federali, è il torneo della vita: sono arrivate in Nuova Zelanda con la quinta posizione nel ranking, in estate hanno battuto la Francia e fatto soffrire il Canada, avanti a loro nella graduatoria e di fatto solo la magna Inghilterra (probabilissima vincitrice del Mondiale stante il rango di pieno professinismo delle giocatrice) se mai le affronterà, potrà permettersi di snobbarle.

Intanto la capitana Elisa Giordano, (terapista) e le vice Melissa Bettoni (trainer) e Michela Sillari (ingegnera), viaggiano a mille dopo aver incontrato Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda.

USA - Italia

Domenica 9 ottobre, calcio d'inizio ore una e 45 (le 12.45 dello stesso giorno in Nuova Zelanda)

Northand Events Centre, Whangarei

In tv: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Due, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena.

Il programma del primo turno

Sabato 8 ottobre (orario italiano): Sudafrica-Francia 3.15; Fiji-Inghilterra 5.45; Australia-Nuova Zelanda 8.15.

Domenica 9 ottobre: Italia-Usa 1.15; Giappone-Canada 4.15; Galles-Scozia 6.45.

Girone A: Nuova Zelanda, Australia, Galles, Scozia

Girone B: Canada, Stati Uniti, Italia, Giappone

Girone C: Inghilterra, Francia, Sudafrica, Fiji

La formazione dell'Italia

15 Vittoria Ostuni Minuzzi – 16 caps

14 Aura Muzzo – 27 caps

13 Michela Sillari – 70 caps

12 Beatrice Rigoni – 57 caps

11 Maria Magatti – 46 caps

10 Veronica Madia – 32 caps

9 Sofia Stefan – 69 caps

8 Elisa Giordano – 56 caps (C)

7 Giada Franco – 24 caps

6 Ilaria Arrighetti – 56 caps

5 Giordana Duca – 31 caps

4 Valeria Fedrighi – 36 caps

3 Lucia Gai – 84 caps

2 Melissa Bettoni – 72 caps

1 Silvia Turani– 20 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 11 caps

17 Gaia Maris – 12 caps

18 Sara Seye – 8 caps

19 Sara Tounesi – 24 caps

20 Isabella Locatelli - 34 caps

21 Francesca Sgorbini – 13 caps

22 Sara Barattin – 107 caps

23 Alyssa D’Incà – 10 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico