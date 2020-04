Rugby Pro 14: scambio tra Padovani e Rizzi sull'asse Benetton-Zebre

TREVISO/PARMA . Il previsto scambio tra Edoardo Padovani e Antonio Rizzi sull'asse delle franchgiie italiane di Pro 14 è stato ufficializzato.

Padovani, 27 anni, veneziano, estremo e utility back azzurro delle Zebre passa al Benetton Treviso. Rizzi, 22 anni, udinese, mediano d'apertura del Benetton Treviso, ex Petrarca Padova e Italia uner 20, passa alle Zebre.

Ecco i comunicati con i quali lo annunciano i due club.



EDOARDO PADOVANI AL BENETTON

Il Benetton Rugby è lieto di ufficializzare l’acquisto di Edoardo Padovani sino al 30 giugno 2022.



Giocatore versatile nato a Venezia il 15 maggio 1993, alto 191 cm per 95 kg, è cresciuto nelle giovanili del Mogliano Rugby. Sin da piccolo le sue qualità gli consentono di ricoprire diversi ruoli sia della mediana che nella linea dei trequarti.



Dopo un biennio di formazione trascorso nell’accademia federale “Ivan Francescato”, nell’estate del 2012 Edoardo torna a Mogliano in cui vince da titolare il titolo di Campione d’Italia. Inoltre con la maglia biancoblu, sia in quella stagione che in quella successiva, prende parte alla Challenge Cup.



Così dopo essersi messo in mostra nel campionato nazionale, ad inizio della stagione 2014/2015, a soli 21 anni, passa in PRO12 per vestire la maglia delle Zebre. Con la franchigia federale Padovani ha trascorso sino ad oggi cinque stagioni in mezzo collezionando 83 presenze e mettendo a segno 127 punti.



Nella carriera di Padovani, precisamente nel 2017, anche una parentesi di sei mesi in TOP14 nel Toulon.



Infine, per Edoardo, l’esperienza con l’azzurro della nazionale italiana comincia già in giovanile; in U20, nel 2012 e 2013 disputa due Mondiali ed altrettanti Sei Nazioni. Poi il passaggio in Nazionale Emergenti con la quale, nel 2014 in Georgia, disputa la Tbilisi Cup. Infine, il 14 febbraio 2016 l’allora C.T. della nazionale italiana Jacques Brunel fa esordire Padovani a Roma contro l’Inghilterra. Da quel momento Edoardo ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore in 24 occasioni prendendo parte a 3 Sei Nazioni ed una Coppa del Mondo.



Queste le parole del neoacquisto biancoverde: “È stata una decisione difficile, per me le Zebre sono e saranno sempre come una famiglia. Sapevo e sentivo, però, che tornare a casa e vestire la maglia di coloro che sin da piccolo ho sempre visto come avversari, sarebbe stata un’emozione davvero troppo stimolante per lasciarmela scappare. Sono orgoglioso e convinto della scelta che ho fatto, non vedo l’ora di tornare a giocare dopo questo periodo di pausa forzata. Darò il massimo ogni giorno, sia in campo che fuori, per poter giocare quanti più minuti possibile. Credo che l’obiettivo per il Benetton debba essere quello di puntare a vincere il PRO14, durante le ultime stagioni ha dimostrato di poter rivaleggiare e vincere con chiunque”



Contestualmente all’arrivo di Edoardo Padovani in biancoverde, il giocatore Antonio Rizzi passerà a titolo definitivo allo Zebre Rugby Club.



Arrivato in Benetton Rugby nell’estate del 2018 provenendo dal Petrarca Rugby, il mediano di apertura nelle due stagioni trascorse a Treviso ha collezionato 24 presenze mettendo a segno 62 punti.



Così ha commentato il direttore sportivo biancoverde Antonio Pavanello: “Siamo contenti dell’arrivo di Padovani, ingaggiamo un giocatore del territorio, un professionista disciplinato dalle ottime qualità e dall’esperienza internazionale. Il suo inserimento ci permetterà di innalzare maggiormente la competizione in rosa, soprattutto nel ruolo di estremo, consapevoli della sua capacità di ricoprire anche altri ruoli, sia in mediana che nella trequarti. L’arrivo di Edoardo aggiungerà sicuramente valore alla nostra squadra. Inoltre ringraziamo Rizzi per il suo contributo in queste due stagioni da Leone, contenti del lavoro svolto con lui a dimostrazione delle 24 presenze collezionate con la maglia biancoverde a soli 21 anni. Auguriamo quindi ad Antonio il meglio per il suo prosieguo di carriera”



ANTONIO RIZZI ALLE ZEBRE

È Antonio Rizzi il primo innesto di mercato delle Zebre. Nato a Trieste il 5 gennaio 1998, il giovane regista ha firmato un contratto con la franchigia federale con sede a Parma fino al 30 giugno 2022.L’ingresso del trequarti 22enne in squadra garantirà continuità al positivo progetto tecnico di crescita dei migliori giovani italiani e di sviluppo della società.



“Sono molto felice e soddisfatto di entrare a far parte delle Zebre – dichiara Antonio Rizzi, di ruolo apertura –. Negli ultimi due anni a Treviso ho fatto tanta esperienza e mi sono trovato benissimo con i compagni di squadra e lo staff, ma avevo bisogno di trovare degli stimoli in più. Parlando con coach Bradley ho percepito molta fiducia da parte sua ed una grande volontà di avermi in squadra. Adesso sta a me dimostrare il mio vero valore in campo! Già lo scorso gennaio ero entrato a far parte del giro della Nazionale ed è stata un’emozione fortissima; spero di riuscire a fare delle buone prestazioni con le Zebre per guadagnarmi un’altra chiamata in Azzurro che, per un giovane come me, è sicuramente il riconoscimento più importante!”



Contestualmente all’arrivo dell’atleta giuliano a Parma, lo Zebre Rugby Club saluta Edoardo Padovani, il quale ha firmato un contratto col Benetton Rugby fino al 30 giugno 2022.



Le parole del team manager dello Zebre Rugby Club Andrea De Rossi: “E’ uno scambio che avviene nella più grande serenità e con un accordo di intesa da entrambe le parti. Siamo ovviamente dispiaciuti per Padovani, ma capiamo che la sua era una scelta di vita e gli auguriamo tutto il meglio visti gli ottimi rapporti che ha sempre avuto con il club. La decisione di puntare su Rizzi rientra invece nell’ambito del progetto tecnico condiviso con lo staff della Nazionale nel dare spazio ai giovani talenti del rugby italiano. E’ infatti un giocatore che si è guadagnato la maglia dell’U20, che ha saputo ritagliarsi uno spazio col Benetton Rugby e che ha fatto anche parte del gruppo della nazionale maggiore, a dimostrazione del suo valore”.



Antonio Rizzi lascia dopo due stagioni la formazione trevigiana dopo aver totalizzato 24 presenze, 5 mete e 62 punti con la maglia dei leoni.



La carriera del 22enne comincia nelle giovanili della Leonorso Rugby Udine e proseguirà poi al Mogliano Rugby, club con cui si laureerà Campione d’Italia U18 nel 2015/16. In quello stesso anno il trequarti triestino partecipa da vicecapitano all’Europeo U18 a Cardiff e al Sei Nazioni U20, esordendo il 12 febbraio 2016 allo Stadio Romolo Pacifici di San Donà di Piave nel 2° turno del torneo contro l’Inghilterra.



La stagione successiva lo vedrà nuovamente protagonista con la maglia degli Azzurrini, questa volta al Sei Nazioni 2017 e al Mondiale di categoria in Georgia, chiuso dall’Italia ad un uno storico ottavo posto.



Giocatore solido, cresciuto nelle percentuali dalla piazzola e nella gestione del gioco, nel 2017/18 Rizzi passa al Petrarca Rugby, prendendo parte nuovamente al Sei Nazioni U20 e al Mondiale di categoria in Francia e vincendo anche il massimo campionato italiano al termine della stagione. Dopo aver collezionato 12 presenze e 45 punti col club padovano tra campionato e Continental Shield, il n° 10 è approdato a Treviso.



In campo contro le Zebre nell’amichevole del 24 agosto 2018 a Treviso e in quella del 20 settembre 2019 a Parma, l’ex Azzurrino ha già preso parte ai raduni della Nazionale maggiore nel corso del Sei Nazioni 2020, senza però debuttare col gruppo di Bigi e compagni.



La scheda del giocatore:



Nome: Antonio

Cognome: Rizzi

nato a: Trieste

Il: 5/01/1998

Altezza: 180 cm

Peso: 87 kg

Ruolo: mediano d’apertura

Honours: Italia U20, U18, U17

Presenze in Guinness PRO14: 17

Presenze in EPCR Champions Cup: 4

Presenze in EPCR Challenge Cup: 3



Club precedenti: Benetton Rugby, Petrarca Rugby, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Mogliano Rugby, Leonorso Rugby Udine

