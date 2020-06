ROVIGO - La FemiCz Rovigo saluta Gianmarco Piva, come mediano di mischia la prossima stagione punterà su Charly Trussardi del Benetton Treviso. Ai trevigiani andrà come permit player il terza linea Davide Ruggeri.

È la sorpresa emersa dalla nota emessa ieri dal club rossoblù, con il quale «comunica ufficialmente i 13 giocatori che non fanno più parte della rosa per la stagione 2020/21» Dei primi si era scritto, parlato o si sapeva dell’addio. Del 20enne mediano di mischia biondo e “tuttopepe” no. Sembrava dovesse restare a Rovigo per la terza stagione, accanto a Lorenzo Citton e Andrea Visentin nel ruolo. Invece il colpo di scena. Non è stato rinnovato il contratto in scadenza. Al suo posto arriverà, anche se non è ancora ufficiale, il 23enne Trussardi. Coloured originario della Martinica francese, ma italiano rugbisticamente. Treccine al vento, è un giocatore alto 1,78 e pesa 88 chili. È stato punto di forza dell’Italia under 20 (16 presenze in due stagioni). Ha maturato 14 presenze fra Clermont (riserva di Parra e Laidlaw) e Beziers nei campionati francesi Top 14 e ProD2.

DOPPIO VANTAGGIO

Trussardi è passato dal ruolo di promessa del rugby italiano a quarto mediano di mischia del Benetton, dietro a Duvenage, Braley (nuovo acquisto) e Petrozzi (promosso da permit a effettivo). Quest’anno ha giocato solo 7 gare per un totale di 129’ fra Pro 14 e Champions Cup. Ha un’altra stagione di contratto a Treviso, ma in una simile situazione avrebbe visto poco il campo. Così è venuto a Rovigo a fare minutaggio. Se nell’arco della stagione il Benetton avrà bisogno farà il permit.

Il vantaggio per i Bersaglieri è doppio. Economico, perché l’ingaggio lo paga Treviso. Tecnico, perché arriva un giocatore più esperto, sulla carta più forte fisicamente e difensivamente. C’è l’incognita “motivazione” per uno che scende di categoria, ma Trussardi sembra convinto della scelta. Peccato però, di Piva mancheranno i guizzi e la faccia irriverente, ai quali il pubblico si era affezionato. Chiude la carriera rossoblù con 23 presenze, 3 mete e 1055’ giocati in due stagioni. L’augurio è che Trussardi conquisti i cuori rossoblù come lui.

Al Benetton da permit player, continuando a giocare nella FemiCz, andrà anche Davide Ruggeri. Il 21enne flanker ex capitano degli Azzurrini che nella stagione di debutto in rossoblù ha fatto molto bene. Per lui saranno le prove generali per vedere se ha le qualità per l’alto livello.

I 13 PARTENTI

Ecco la lista dei 13 partenti: James Ambrosini, Marcello Angelini, Nicolò D’Amico, Miguel Leiger, Luciano Lisciani, Enrico Mario Liut, Maile Mamao, Fabio Michelotto, Daniel Mienie, Julien Nibert, David Odiete, Federico Pavesi e Gianmarco Piva

