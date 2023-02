Rugby, Capuozzo ko, secondo Rugbyrama salterà i match con Galles e Scozia del Sei Nazioni

Rugby, Ange Capuozzo ko, secondo Rugbyrama salterà i match con Galles e Scozia del Sei Nazioni. La pessima notizia arriva appunto dalla Francia: l'estremo dell'Italia e dello Stade Toulousain si è infortunato a una scapola durante il match contro l'Irlanda sabato all'Olimpico (20-34) e adesso deve stare fermo almeno fino all'inizio di aprile, ergo non potrà giocare contro il Galles l'11 marzo all'Olimpico e contro la Scozia il 18 marzo a Murrayfield.

La partita con i gallesi è quella che, dopo le corazzate di Francia, Inghilterra e Irlanda, è più alla portata degli azzurri. Anche il Galles finora ne ha perse tre su tre e senza fare alcun punto di bonus rispetto a quello meritato dagli azzurri contro i bleus. Insomma all'Olimpico andrà in onda penultima contro ultima, ma Capuozzo è uno che fa dannatamente comodo a questa Italia che ama tanto attaccare anche grazie all'rrivo del campano-francese.

Non c'è bisogno di un'operazione, ma di non esporre al contatto il giocatore che ha 23 anni, è alto un metro e 77 centimetri e pesa 71 chilogrammi, un folletto che da quando è diventato l'atleta rivelazione del 2022 ha spinto i ct rivali a studiare ogni strategia per ingabbiarlo. Per dire l'Irlanda, la squadra più forte del mondo, aveva incaricato ben tre giocatori di tenerlo nel mirino perché una volta che Capuozzo decolla è molto complicato acciuffarlo.

Fra questi "verdi" addetti a Capuozzo si è distinto in particolare Stuart McClosky che è un trequarti anche se stazza 111 chilogrammi per un metro e 93 centimetri. L'azione è forse quella della foto (Ansa/Frustaci) che tuttavia non fa vedere il salto che il gigante ha spiccato per prendere al collo l'azzurro. Un'azione irregolare che meritava almeno il cartellino giallo (10 minuti fuori), mentre invece l'arbitro scozzese Adamson e il Tmo (la Var del rugby, introdotta 23 anni fa) sudafricano Jonker non hanno ritenuto opportuno nemmeno rivedere le immagini mentre Capuozzo restava dolorante a terra. Poi il giocatore, abituato a questi "trattamenti" fin da quando ha iniziato a giocare all'età di 5 anni a Grenoble, ha giocato (bene) fino alla fine del match. Di placcaggi così Capuzzo ne incassa almeno un paio ogni match, senza contare quelli di prammatica, che lui assorbe compensando con il coraggio tutti quei chili di muscoli che deve agli avversari.

"Il placcaggio al collo su Capuozzo di McCloskey? Cosa posso dire, l'arbitro ha fatto la sua valutazione, posso pensarla a modo mio, ma questo non conta nulla e quindi non ho altro da aggiungere" aveva poi detto il ct Crowley.

Nel dopopartita la contusione alla scapola era stata rubricata come una delle tante che allietano la sveglia del giorno dopo di ogni rugbysta. Invece per Rugbyrama l'estremo resterà a riposo per almeno un mese.

La fonte non potrebbe essere più autorevole: Rugbyrama è il nome del sito web del bisettimanale Midi Olympique (Midol, carta gialla) fondato nel 1929 che copre il rugby francese e internazionale come nessun altro giornale al mondo,

Nella serata di lunedì 27 febbraio la Fir non ha ancora emesso comunicati sulla situazione. Non resta che incrociare le dita sperando che la situazione sia meno pesante del previsto.