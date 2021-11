Rugby All Blacks diretta live, l'Italia di Michele Lamaro contro il mito della Nuova Zelanda oggi all'Olimpico

Basta guardare negli occhi castani il nuovo capitano Michele Lamaro, 23 anni, romano, per trovare la limpida risposta all’impervia domanda: perché l’Italia dal 1979 insiste nell’affrontare gli All Blacks sapendo che la tariffa sarà inevitabilmente pesantissima?

Oggi, dalle 14 all’Olimpico (diretta live Sky Arena e Tv8 dalle 13.30), potrebbero essere, a fare un po’ di conti, anche 70 punti di scarto: gli azzurri non giocano da marzo, non vincono una partita dal 2019 (a Roma dal 2013!), e hanno un nuovo ct, Kieran Crowley (già All Black) che ha avuto due settimane per cementare il gruppo, mentre la Nuova Zelanda, prima nazione Covid free e prima nazionale del ranking, è rodatissima perché da luglio ha giocato 12 test-match perdendone solo uno, di 2 punti, contro il Sud Africa campione mondiale.

Sabato scorso a Cardiff si è sbarazzata con un 16-54 del Galles, 9ª squadra al mondo, quando l’Italia è 14ª. Nei nostri 15 scontri diretti con i “tutti neri” solo e soltanto ko, con rarissimi i lampi di azzurro: dal preistorico 12-16 di Rovigo nel 1979 al 21-31 ai Mondiali inglesi proprio 30 anni fa («Un vittoria per gli All Blacks, un trionfo per l’Italia» disse il condottiero kiwi "Buck" Shelford), al 6-20 nel 2009 a San Siro stipato da 88mila fedeli. Per il resto solo legnate: 70-6, 101-3, miserie così, perché i semidei All Blacks non fanno mai sconti agli umani.



«Ecco, vi siete già risposti da soli - dice Lamaro, 7 caps dall’anno scorso - nel rugby non esiste qualcosa di più entusiasmante e di più bello, perché di vera bellezza bisogna parlare, della Nuova Zelanda. E allora noi, che siamo innamorati di questo gioco, che cosa potremmo chiedere di più rispetto a una sfida come quella di oggi? Che cosa c’è di più trascinante che fissarli senza paura mentre fanno l’Haka, la danza di guerra? Chi meglio di loro può insegnarci che cosa significhi indossare la maglia per rendere onore al proprio paese, per rispettare chi l’ha portata dal 1800 ad oggi e per tramandarla a chi verrà in futuro? E poi volete mettere per un romano come me debuttare da capitano all’Olimpico, a due passi da casa, di nuovo con il pubblico? Godiamoci e godetevi la partita».

E il previsto tracollo nel punteggio? «Se giocheremo fino all’ultimo respiro, pallone su pallone, centimetro dopo centimetro di terreno, non avremo nulla da rimproverarci. Ce l’ha detto anche il presidente che ci ha ricordato di quando guidò l’Italia contro i Blacks ai primi Mondiali nel 1987 in Nuova Zelanda (70-6, ndr)». Si tratta di Marzio Innocenti, nuovo leader della Fir: è stato lui a scegliere il ct Crowley, campione del mondo proprio nel 1987, che ha invitato gli azzurri a usare “Nuova Zelanda” e non “All Blacks”. Il Mito, evidentemente impressiona più del nome terreno, anche se va notata l’inedita freschezza del gruppo timonato da Lamaro che parla già di “famiglia”: con lui tanti giovani che con le under azzurre sono stati capaci di imprese solo sognate dai seniores.

Come sempre i neozelandesi, macchina da guerra e anche da soldi per il “marchio” che impersonano e per gli incassi degli stadi che riempiono (purtroppo non oggi l’Olimpico dove si faticherà ad arrivare a 20mila spettatori), hanno detto di rispettare gli azzurri, ma intanto, dopo aver visitato Roma in lungo e in largo a piedi e in torpedone, hanno sostituito tutto il XV di Cardiff. La solita iattura: le “riserve” giocano sempre come diavoli nella speranza di diventare titolari e guadagnarsi uno spicchio della gloria immortale degli All Blacks.



Paolo Ricci Bitti

Italia-All Blacks: le formazioni



Italia: Minozzi; Mori, Brex, Zanon, Ioane; Garbisi, Varney; Giammarioli, Lamaro (cap.), Negri; Sisi, Fuser; Riccioni, Lucchesi, Fischetti. A disp. Bigi, Nemer, Ceccarelli, Ruzza, Steyn, Braley, Canna. All. Crowley.

Nuova Zelanda: McKenzie; Reece, Ennor, Tupaea, Bridge; Mo’unga, Weber; Sotutu, Cane (cap.), Jacobson; Lord, Vaa’i; Lomax, Coles, Bower. A disp. Aumua, De Groot, Tuungafasi, Whitelock, Frizell, Christie, Havili, Barrett. All. Foster

Arbitro: Dickson (Inghilterra)

Prossimi test-match: 13 nov. Italia-Argentina a Treviso, 20 nov. Italia-Uruguay a Parma.



Gli assi azzurri di Tokyo oggi in tribuna all'Olimpico

Tredici medagliati delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quattro delle Paralimpiadi giapponesi saranno in tribuna oggi pomeriggio per ispirare e far sentire il sostegno di Italia Team per i colleghi dell'Italia del rugby. Tra loro alcuni appassionati di lungo corso come il pesista Nino Pizzolato, che con gli Azzurri della palla ovale ha a lungo condiviso i ritiri al Centro di Preparazione Olimpica «Giulio Onesti» di Roma, ma anche dei debuttanti assoluti sugli spalti dell'Olimpico come Eseosa Desalu, una delle quattro frecce tricolori della 4x100 medaglia d'oro a Tokyo e il plurimedagliato Stefano Raimondi, vincitore di un oro, quattro argenti e due bronzi paralimpici. Le medaglie di Tokyo 2020 presenti sabato a Italia v Nuova Zelanda: Giochi Olimpici - Eseosa Desalu - oro 4x100m (atletica), Luca Curatoli - argento sciabola femminile a squadre (scherma), Manuel Frigo - argento 4x100 maschile stile libero (nuoto), Manfredi Rizza - argento K1 200m (canoa), Alberta Santuccio - bronzo spada femminile a squadre (scherma), Martina Batini - bronzo fioretto femminile a squadre (scherma), Nino Pizzolato - bronzo 81kg (sollevamento pesi), Matteo Castaldo - bronzo quattro senza (Canottaggio), Maria Centracchio - bronzo -63kg (Judo), Odette Juffrida - bronzo 52kg (Judo), Viviana Bottaro - bronzo kata (Karate), Lucilla Boari - bronzo (tiro con l'arco), Manfredi Rizza - argento K1 200m (canoa). Giochi Paralimpici - Stefano Raimondi - 1 oro, 4 argenti, 2 bronzi SB9/S10/SM10 (nuoto), Alessia Scortechini - oro 4x100 stile libero 34 punti (nuoto), Monica Contraffatto - bronzo 100m T63 (Atletica), Riccardo Menciotti - bronzo 100m 4x100m mista (nuoto).

Per ricordare gli azzurri che hanno passato la palla

Un momento per ricordare i compagni scomparsi nel corso dell’ultima stagione, gli Azzurri che hanno passato la palla nell’ultima stagione e per i quali, complice la pandemia, non è stato possibile tributare un saluto collettivo, o dedicare un brindisi alla memoria. Questa mattina alle 11.30, prima del calcio d’inizio d’Italia v All Blacks, il Presidente federale Marzio Innocenti (Azzurro n. 370) guiderà una rappresentativa di internazionali italiani di ogni epoca in un ricordo dei giocatori scomparsi tra il febbraio 2020 e l’ottobre 2021 dopo aver rappresentato l’Italia sulla scena dei test-match nel corso delle rispettive carriere. Simbolicamente, il momento di ricordo avrà luogo nella Walk of Fame del Parco del Foro Italico, di fronte allo Stadio Olimpico, sulla mattonella che celebra Marco Bollesan, Azzurro n.193, storico capitano, Commissario Tecnico e Manager dell’Italia, unico rugbista italiano ad essere stato inserito nel “cammino della fama” del CONI che celebra i più grandi atleti dello sport azzurro.