Levi Davis, rugbista e star di X-Factor scomparso da una settimana. La madre: «Era depresso»

Il rugbista inglese Levi Davis è scomparso da più di una settimana. Il 24enne si trovava in vacanza a Barcellona: è stato visto l'ultima volta il 29 ottobre all'Old Irish Pub sulle ramblas della città catalana. Davis è molto popolare in Inghilterra per aver partecipato a X-Factor 2019 insieme ad altre due star della palla ovale come Ben Foden e Thom Evans. A dare la notizia della sua scomparsa è il Bath Rugby, squadra inglese nella quale ha militato fino al 2020. Anche l'ex rugbista Tom Varndell ha fatto un appello per ritrovarlo: «Se qualcuno ha visto o sentito Levi Davis nelle ultime due settimane, per favore, mi mandi un messaggio il prima possibile».

La madre ha raccontato al Daily Mail che Davis ha sofferto in passato di depressione e che, ancora oggi, combatte con problemi di natura psicologica. La donna ha parlato anche di difficoltà economiche e di «pregiudizi razziali» che lo hanno molto segnato: «Sembra che tutto sia diventato troppo per lui e lo ha portato a scomparire. Ha avuto problemi mentali in passato, ma sembra che questa volta non sia stato in grado di gestirli».

Chi è Levi Davis

Come detto, Davis era piuttosto conosciuto in patria, soprattutto per vicende extra-sportive. In un'intervista del settembre 2020 rivelò di essere bisessuale, spiegando di aver sofferto di ansia e depressione prima di fare coming out, ma ringraziando anche i suoi ex compagni di squadra del Bath per essergli stati di supporto. Davis ha partecipato anche al reality Celebs Go Dating, mentre in ambito sportivo è tesserato per il Worthing, quarta serie inglese.