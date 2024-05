Dopo 15 anni rinata la Lega dei club di rugby. Arletti presidente, Zambelli e Niglio vice. I rapporti con la Fir

ROVIGO - Dopo quindici anni, nella settimana che porta alla finale scudetto Viadana-Petrarca, rinasce la Lega Rugby dei club italiani. È accaduto lunedì 27 maggio a Bondeno di Gonzaga (Mantova), dove si sono ritrovati per la firma i 9 presidenti di Serie A Elite.

L’obiettivo della nuova Lega Rugby è valorizzare il campionato italiano attraverso il dialogo e il confronto costruttivo con la Federazione italiana, organizzatrice dei campionati.

Solo un sogno, per ora, organizzare direttamente la Serie A Elite, come fa la Lnr in Francia con Top 14 e ProD2. È già tanto se i club rimarranno uniti dopo la firma ottenendo ciò che chiedono alla Fir per la competizione. Presidente della nuova LR è stato nominato Guido Arletti del Viadana, uno dei due vice è Francesco Zambelli della FemiCz Rovigo.

La prossima settima si terrà la prima riunione operativa per l’organizzazione e le nomine. Direttore generale potrebbe diventare Roberto Manghi, portavoce del coordinamento dei club dal quale si è formata la Lega Rugby. La precedente associazione dei club (Lire) era “defunta” nel 2009.

Ecco il comunicato ufficiale della rinascita.

«I presidenti dei nove club di A Elite di rugby hanno il piacere di comunicare al presidente Fir e al movimento italiano che oggi, 27 maggio, davanti al notaio Augusto Chizzini, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova Lega Rugby.

Il sodalizio, nato ai sensi dello Statuto Fir, dei Principi Coni e degli articoli 6 e seguenti del Regolamento organico Fir, è stato costruito per iniziare un lavoro comune teso alla valorizzazione del rugby italiano e dei suoi campionati, a partire dall'attuale A Elite. Tutti i presidenti siederanno nell'assemblea generale della Lega Rugby, ma è stata già condivisa la composizione del primo comitato esecutivo: presidente Giulio Arletti del Viadana, vicepresidenti: Francesco Zambelli del Rovigo e Tommaso Niglio delle Fiamme Oro».



LE PAROLE DI ARLETTI

Queste le prime dichiarazioni di Arletti da presidente della LR: «Sono onorato della fiducia che i colleghi presidenti mi hanno concesso. Sono felice che dopo tanti anni la Lega dei club torni a vivere, e determinato a fare in modo che lavori bene, per costruire il futuro positivo del nostro amato sport. Spero che la Federazione abbia tutto l’interesse e la voglia di collaborare con noi per migliorare i campionati italiani. Invitiamo tutte le società di rugby a sentirsi protagoniste di questo evento che vuole essere un nuovo inizio per la crescita del movimento rugbistico nazionale. Ci sarà modo di confrontarci e di raccogliere tutti i contributi di idee utili al miglioramento».