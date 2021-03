Italia rugby diretta live Sei Nazioni, oggi ultimo atto: a Murrayfield Scozia arcifavorita, Federico Mori debutta da titolare

Italia - Scozia rugby oggi 20 marzo 2021 diretta live Sei Nazioni

Cala il sipario di quello che rischia fortemente di diventare il Sei Nazioni più triste dell'Italia: oggi alle 15.15 sul prato di Murrayfield non c'è alcuna speranza di impedire la 32a sconfitta di seguito dell'Italia candidatissima a intascare l'11° cucchiaio di legno (Wooden spoon), l'ignominioso e invisibile trofeo riservato alla squadra che perde tutte le partite, il che è capitato appunto, considerata l'inevitabile legnata odierna, nella metà delle 22 edizioni "a sei" del Torneo più vecchio del mondo che dal 2000 ha accolto anche gli azzurri. Ovvero 110 partite, sempre compresa quella di oggi, in cui l'Italia ha alzato le braccia al cielo solo in 12 occasioni, più un pareggio, che nel rugby, diceva il leggendario irlandese Willie John McBride, è appassionante come "un bacio in bocca alla sorella". E siccome al peggio non c'è mai fine, se oggi, l'Italia incasserà 4 mete - possibilissimo - diventerà anche il torneo azzurro più in passivo di sempre. Altre circostanze nefaste da ricordare? Beh, gli azzurri non vincono un match nel Torneo dal 2015 (dal 2013 a Roma) e l'ultima volta - sembra passata una vita - accadde proprio qui a Murrayfield, sul prato riscaldato dalle serpentine ad acqua calda e spazzato dal vento delle highlands. Agghiacciante e non fronteggiabile la tristezza di questo tempio deserto per le limitazioni anti Covid che faranno riecheggiare le cornamuse di Flowers of Scotland solo per i giocatori.

E per chi non capisce che cosa ci stia a fare l'Italia nel Sei Nazioni, la risposta più breve e logica è che fra le sei nazionali più forti d'Europa (nel rugby la Brexit non conta) c'è, di gran lunga, l'Italia. Che al tempo stesso è di gran lunga la più debole delle squadre del gruppo che nel Torneo incrociano i pugni dal 1883 o (la Francia) dal 1910. Il dibattito sul futuro del rugby italiano, adesso che la Federazione ha cambiato decisamente vertice con l'elezione del livornese-padovano Marzio Innocenti, è più che mai aperto partendo dal fatto che senza il Sei Nazioni il movimento ovale non sarebbe rilevabile in Italia se non in qualche piccola enclave.

Di quella formazione azzurra vincente nel 2015, a ogni modo, nessun superstite, ché ormai il gruppo selezionato dal ct Franco Smith - l'unico allenatore a non avere mai incontrato una formazione battibile in base al ranking mondiale che ora ci vede precipitati al 15° posto (la Scozia è 9a) - è basato su ventenni e anche meno come il mediano di mischia Steve Varney che di anni ne ha 19. Poi c'è l'apertura Paolo Garbisi che ne ha 20 come il livorneese Federico Mori, che dopo 8 match dalla panchina viene promosso primo centro titolare da Smith che ne apprezza l'irruenza fisica. Il ragazzo è ancora strategicamente acerbo ma certo di mezzi muscolari ne ha in abbondanza grazie al Dna familiare che si estende fino allo zio paterno Fabrizio, nel 1999 campione del mondo nei 400 ostacoli e tutt'ora primatista italiano della specialità. Federico sta imparando ad abbattare gli ostacoli, più che a saltarli, ma deve ancora crescere in difesa e nelle situazioni di "gioco rotto", ma avercene di talenti così da affinare. E' che Smith si è ritrovato con un discreto gruppo di ragazzi, ma nessun veterano (Steyn, ad esempio, si è infortunato) a cui affidare la squadra nei momenti più burrascosi del match. Tra le novità odierne anche il rientro a estremo di Padovani e dell'armonioso Ruzza in seconda linea, reparto dove c'è penuria e dove potrebbe dunque debuttare il diciannovenne trevigiano Riccardo Favretto, un altro quasi 2 metri razza Piave.

La speranza, tenue, è di limitare i danni, di non uscire subito dal match come accaduto la settimana scorsa con il galles, proprio nel turno in cui i bookmaker assegnano con cinico realismo un gap di almeno 35 punti fra le squadre.

Il calendario, quinto e ultimo turno Sei Nazioni: oggi alle 15.15 Scozia-Italia (DMax canale 52), alle 17.45 Irlanda-Inghilterra (MotorTrend canale 59), alle 21 Francia-Galles (MotorTrend, canale 59).

Classifica Six Nations Guinness: Galles 19 (+63); Irlanda 11 (+34); Francia 10 (+39)*; Inghilterra 10 (+5); Scozia 6 (+1)*; Italia 0 (-142).

Le formazioni

Scozia: 15 Sean Maitland, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Stuart Hogg (cap), 9 Scott Steele, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 David Cherry, 1 Rory Sutherland.

A disp. 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Ali Price, 22 Jaco van der Walt, 23 Chris Harris

All. Scotland: Gregor Townsend

Italia: 15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti.

A disp. 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Andrea Lovotti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Maxime Mbanda, 21 Marcello Violi, 22 Carlo Canna, 23 Marco Zanon

All. Italy: Franco Smith



Arbitro: Pascal Gauzere (Francia)

Tmo: Alex Ruiz (Francia)