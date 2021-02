L’Italia nel Sei Nazioni? Ormai una questione di fede, soprattutto in questa prima edizione in “bolla” e al via da domani tutta con gli stadi senza pubblico - appunto i fedeli del rugby - per colpa del Covid.



«Mi sento come un costruttore di cattedrali, so che non vedrò la fine del mio lavoro» ha detto il ct Pietro Franco Smith, sudafricano degli altopiani che nel suo profilo social ha scritto in quest’ordine: Cristiano, Al servizio della Famiglia (moglie e 4 figli, ndr) e Allenatore di Rugby. Il suo contratto con la federazione italiana dura solo quattro anni e non quattro secoli come indicato nella sua potente allegoria sul Basso Medio Evo, e il tecnico va lodato perché, a differenza di molti suoi predecessori, non promette il paradiso della vittoria a una squadra e a un ambiente a bocca asciutta nel Torneo dal 2015 (a Roma dal 2013): ovvero record di 27 sconfitte di seguito, ovvero 12 vittorie e un pareggio in 105 partite dal 2000, quando ci invitarono a giocare con i Grandi che però incrociavano i pugni dal 1883.

Cherif Traoré (Foto Cfp)

Attenti che però quella di Smith, 48 anni, profondo conoscitore del rugby italico dal 1994, non è sfiducia, ma esattamente il contrario: è certezza che la sua squadra, mai così giovane (24 anni 3 mesi) e inesperta (131 caps in 23 giocatori), al debutto all’Olimpico contro l’imbattibile Francia (domani alle 15.15, DMax), potrà di sicuro diventare protagonista nel Sei Nazioni con il tempo e con il rispetto della durissima etica del lavoro che ha imposto al gruppo. Senza sconti anche per le star come Minozzi che infatti si è chiamato fuori. «La porta resta aperta» dice comunque paterno Smith, a patto - aggiungiamo noi - che il giovane talento si adatti al corso che il “sergente di ferro” pretende anche per portare gli azzurri allo stesso livello fisico indispensabile per fronteggiare avversari sempre più imponenti e sempre più veloci.

Il ct Franco Smith (Foto Cfp)

Smith, insomma, cresciuto fra i discendenti dei coriacei calvinisti e ugonotti che contesero il Sud Africa all’esercito dell' impero britannico e agli zulu, ci crede, valuta e tampona i limiti e i ritardi, pure culturali, del movimento ovale italiano e non fa mistero di professare anche in campo la sua fede nella ricompensa legata all’impegno e al rispetto reciproco: prima della partita, a volte, si raccoglie in preghiera sotto i pali (ed è capitato che fossero griffati Cattolica, assicurazione sponsor degli azzurri), un modo per ringraziare Dio di quello che il rugby gli ha dato.

E se qualche giocatore si vuole unire in questi momenti durante i ritiri è benvenuto, anche se poi le preghiere vanno in altre direzioni, ad esempio quelle della Mecca: a Cherif Traoré, pilone, nato nella Guinea Equatoriale ma cresciuto a Reggio Emilia, si è aggiunto ora l’ala australiana-samoana Montanna Ioane, di fresca conversione all’Islam dopo un’adolescenza da tiepido cattolico, come ha raccontato a RugbyPass: nipote dell’asso wallaby Digby, Monty è diventato musulmano a Treviso dove gioca per la Benetton. L’altra ala azzurra della stessa Benetton, del resto, ugualmente con zio internazionale (l’ex capitano azzurro Guido Rossi) è il trevigiano Luca, di cognome Sperandio.

Monty Ioane (Foto Cfp)

E poi vanno ricordati almeno due momenti entrati nella storia quando si parla di fede e rugby ed entrambi riguardano il Sud Africa: appena vinta la coppa del mondo 1995 nella finale contro gli All Blacks davanti a Nelson Mandela, il capitano Francois Pienaar chiamò intorno a sè sul prato dell'Ellis Park tutti i compagni per mettersi in ginocchio e in cerchio e ringraziare Dio, come immortalato anche nel film Invictus. Pure in quel gruppo le preghiere decollarono in parecchie direzioni: c'erano, fra i neo campioni del mondo, cristiani della chiesa riformata sudafricana, cattolici, ebrei e animisti. Per quella volta tutti insieme sotto il tetto del rugby.

Altra immagine di grande suggestione quella di Brisbane ai Mondiali 2003: sudafricani e samoani, alla fine del match stravinto dagli Springboks, formarono un grande cerchio e in ginocchio ringraziarono il Signore per il privilegio di partecipare alla Coppa del Mondo in rappresentenza del loro Paese e in nome di tutti i giocatori che avrebbero voluto essere al loro posto.

Deve insomma essere chiaro ai giocatori che essere in nazionale, vestire la maglia azzurra, comporta più oneri e responsabilità che allori e Smith, che spesso ritwitta il più noto e seguitissimo pastore cristiano evangelico americano, Joel Osteen, vuole sempre dedizione assoluta e coraggio. Uno stile di vita in campo e fuori e un'etica del lavoro che servono a rafforzare un gruppo di ventenni al quale quest'anno si chiede anche di compensare la mancanza della festa nel tempio dell’Olimpico, del Terzo Tempo felice al Foro italico e nelle vie della capitale che senza l’invasione dei fedeli perde un indotto di 20 milioni di euro a partita. Un’allegria allegata al match che dal 2015 rappresenta l’unico pane da spezzare insieme alla nazionale italiana nel Sei Nazioni.

Il calendario

Sei Nazioni, primo turno: 6 febbraio alle 15.15 (Diretta Dmax) Italia-Francia, alle 17.45 (MotorTrend, canale 59) Inghilterra-Scozia; 7 febbraio alle 16 (MotorTrend) Galles-Irlanda".

Le formazioni

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Juan Ignacio Brex, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Cherif Traoré.

A disposizione 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Maxime Mbanda, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Carlo Canna

Allenatore: Franco Smith

Francia: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Arthur Vincent, 12 Gael Fickou, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

A disposizione 16 Pierre Bourgarit, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Louis Carbonel, 23 Damian Penaud.

Allenatore: Fabien Galthie

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)

Tmo: Karl Dickson (Inghilterra)

