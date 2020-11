Italia rugby oggi in diretta: a Parigi sfida alla Francia che gioca con Dominici nel cuore L'omaggio dell'Assemblea nazionale Video

C'è l'Italia del rugby ma non è il Torneo delle Sei nazioni e non è nemmeno - a dirla tutta - la Francia titolare: 11 debuttanti sui 23 del foglio partita. È incorniciato così il match di questa sera, Stade de France di Parigi alle 21.10 (Canale 20), che è toccato in sorte all’Italia in questa pallida e deserta Autumn Nations Cup che si avvia all’epilogo ma non, si spera, al bis, ché significherebbe che un altro autunno del nostro scontento funestato dai lockdown, dalle zone rosse, dalla pandemia da Covid che tiene vuoti gli stadi e toglie i sapori più buoni a questo mondo ovale.

Italia, la grande occasione

Sulla carta, allora, pare una magnifica occasione per gli azzurri di Smith, orbati “solo” di Polledri e Negri, di tornare a battere una squadra di prima fascia come non avviene dal 2015 (e, con la Francia stessa, dal 2013). Sì, ma poi vai vedere gli allibratori che, al solito, ci danno ko sia pure di poco (3 punti), e, soprattutto, vai a vedere che cosa hanno allestito per onorare questa sera nello stadione la memoria di Christophe Dominici, l’ala tascabile che si mise in tasca il gigante Lomu e che ha fatto delirare non solo i Galli per il suo gioco fatto di sprint, di finte e di cambi di passo. Il “rugby alla francese” era insomma la cifra di quel metro e 58 di sfrontata allegria. Invece a 48 anni, preda di una vita che non è più stata sfavillante come in campo, come i 5 scudetti con lo Stade Francais, come i tre tornei del Sei nazioni, si è buttato martedì da un palazzo parigino.

L’Equipe gli ha dedicato tutta la prima pagina come ha fatto, il giorno dopo, con Maradona. Di più: l’Assemblea Nazionale, alla notizia della morte del folletto corso-sardo, ha fermato i lavori e tutti i deputati si sono alzati in piedi per applaudire il campione ricordato dal ministro della Pubblica istruzione, dello Sport e dei Giovani, Jean-Michel Blanquer, che l'ha definito "Leggenda del XV di Francia". Ve la immaginate, in Italia, la Camera dei deputati che si ferma per rendere omaggio a un campione dello sport? No, non ce la immaginiamo.

"Christophe Dominici" sarà ricamato questa sera sulle maglie dei bleus e le tribune verranno tappezzate di manifesti inversamente proporzionali alla sua altezza. E sui tabelloni luminosi scorreranno i messaggi che i fedeli gli hanno dedicato in questi giorni grigi. Ecco, è certo una nazionale di seconda scelta quella che il ct Galthie ha potuto/voluto schierare per un accordo con i potenti club del Top 14, ma tutta la Francia e la passione ultrasecolare per “le rugby” saranno nel cuore dei giovani giocatori che attendono gli azzurri. Debuttanti già veterani nell’anima

🙏 Après la disparition de Christophe Dominici, @FGalthie et @ibanez_raphael ont partagé leur tristesse et ont rappelé tout le respect qu'ils ont pour leur ancien coéquipier du #XVdeFrance. Samedi, nous tâcherons de lui rendre hommage 🖤 pic.twitter.com/2plxN2IWjd — France Rugby (@FranceRugby) November 24, 2020

L'Italia

Anche Franco Smith si è voluto regalare due esordienti in panchina, Cristian Stoian, 21 anni tra un mese, seconda linea nato in Moldavia e cresciuto ad Anzio e poi alle Fiamme Oro, e Michele Lamaro, 22 anni, terza linea, padovano del Petrarca e ora al Benetton, entrambi cesellati nell'Accademia federale. In regia ancora Garbisi e Violi con Allan e Varney pronti a subentrare.

L'arbitro

Stasera arbitra Nigel Owens che raggiunge così a 49 anni i 100 test match, traguardo di gran prestigio per un arbitro internazionale. In dono ha ricevuto un fischietto dell'Acme placcato in oro con incisa una dedica che recorda il record. Owens, gallese, grande cultura e fine umorista, è stato il primo arbitro a dichiarare ufficialmente la sua omosessualità ed è impegnato in campagne educative per combattare la discriminazione.

Francia-Italia

Parigi, Stade de France, ore 21.10 diretta Canale 20 Mediaset, telecronisti Gianluca Barca e Mauro Bergamasco

Dalle 20.30 sulla pagina Facebook della Fir collegamento con Sergio Parisse, ex capitano dell'Italia

Le formazioni

Francia: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Jean-Pascal Barraque, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Matthieu Jalibert, 9 Baptiste Serin (cap.), 8 Anthony Jelonch, 7 Sekou Macalou, 6 Cameron Woki, 5 Baptiste Pesenti, 4 Kilian Geraci, 3 Dorian Aldegheri, 2 Peato Mauvaka, 1 Rodrigue Neti

A disp. 16 Teddy Baubigny, 17 Hassane Kolingar, 18 Uini Atonio, 19 Cyril Cazeaux, 20 Swan Rebbadj, 21 Baptiste Couilloud, 22 Louis Carbonel, 23 Yoram Moefana

All. Fabien Galthie

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Luca Sperandio, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Braam Steyn, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbanda, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Cristian Stoian, 20 Michele Lamaro, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori

All. Franco Smith



Arbitro: Nigel Owens (Galles)

TMO: Sam Grove-White (Scozia)

