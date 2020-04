Cassa integrazione Covid-19 ai dipendenti: guerra nel tennis, rugby e nuoto

ROMA - Minacce di licenziamento e ricorso

alla cassa integrazione. E' guerra aperta tra alcune federazioni

sportive e i loro dipendenti sulle modalità di assorbimento dei

danni economici conseguenti al lockdown dello sport per

l'emergenza Coronavirus.



Al centro dei contenziosi, soprattutto le federazioni tennis

(Fit), nuoto (Fin) e rugby (Fir) e la volontà di ricorrere alla

cassa integrazione anziché provvedere con altre tipologie di

ammortizzatori, come ferie o smart working. Il 21 aprile scorso

il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, aveva

anticipato il pagamento della seconda tranche dei contributi

pubblici agli organismi sportivi «perché siamo consapevoli del

momento difficilissimo che vive l'attività sia di base sia di

vertice», aveva dichiarato Cozzoli. L'appello del nuovo

inquilino di Sport e Salute era anche rivolto a far sì che si

evitasse la Cig ma a quanto pare per alcune federazioni è

rimasto lettera morta.



La prima a ricorrere a tale provvedimento è stata la Fit di

Angelo Binaghi, seguita ieri dalla Fir, presieduta da Alfredo Gavazzi.

Rischiano anche i dipendenti della Federnuoto di Paolo Barelli, che in una lettera

firmata dal 98% del personale, si rivolgevano qualche giorno fa

al Consiglio federale augurandosi «concrete e sostenibili

valutazioni sulla necessaria continuità del rapporto di lavoro,

in ottica di un bilanciamento di interessi tra la libera

iniziativa e il rispetto dei lavoratori», anche come «implicito

riconoscimento dell'attività svolta fino a oggi».



In caso contrario, minacciano i dipendenti Fin «quando

torneremo a occupare le nostre scrivanie, sarà difficile poter

ancora sentirsi parte di quel meraviglioso progetto che abbiamo

portato avanti nel corso degli anni con sacrificio e dedizione.

Ci sentiremo come chi, in un momento di difficoltà, gli siano

state voltate le spalle». A rimarcare il fatto che «il costo del

personale si dimostra completamente a carico delle finanze

pubbliche», e quindi la «illegittimità al ricorso a strumenti di

integrazione salariale» anche una lettera inviata alla Fin, al

ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e a quello del Mef

Roberto Gualtieri a firma dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa

e Cisal Fialp.



A sottolineare ancor più il pericolo che i fondi pubblici non

siano destinati, come dovrebbe essere, agli stipendi del

personale, c'è anche una lettera inviata a Vito Cozzoli

dall'Associazione segretari generali delle federazioni sportive

(firmata da 39 segretari su 44 federazioni), in cui si rileva

che «indipendentemente dalle valutazioni di tipo

economico-aziendale che tali Federazioni avranno sicuramente e

legittimamente fatto, tale richiesta, a nostro avviso,

rappresenta un modo, quanto meno 'distortò, di interpretare la

finalizzazione dei contributi di Sport e Salute alle Fsn,

contributi che ricordiamo essere di natura pubblica». La

preoccupazione degli stessi segretari è che, tale modus

operandi, possa diventare consuetudine per tutte le federazioni,

operandi, possa diventare consuetudine per tutte le federazioni,

anche le più piccole. (ANSA).