Spadafora: "Mbandà rugbista e volontario esempio dei valori dello sport"

ROMA - «Dalla nazionale italiana

all'ambulanza. Maxime Mbandà è un campione della nazionale

italiana di rugby. Quando lo sport si è fermato, lui ha scelto

di diventare volontario della Croce Gialla, e ora assiste le

persone più deboli della sua comunità, trasportando anche

pazienti positivi al Coronavirus in ospedale. Molti atleti hanno

dato segni concreti della loro solidarietà. Grazie a tutti voi.

Siete esempio vivo della bellezza dei valori dello Sport e della

sua espressione più umana».



Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ringrazia su Facebook tutti gli atleti, come

il rugbista delle Zebre, che sono 'scesi in campò nella

solidarietà. Secondo il ministro, che pubblica anche due foto di

Mbanda, una in campo con l'ovale in mano e l'altra con addosso

il camice e la maschera speciali che utilizza quando è

sull'ambulanza, questa è «la stessa umanità espressa da Maxime

che quattro mesi fa fu fatto oggetto di insulti razzisti, e

adesso scrive: 'La forza e la tenerezza nello stesso momento con

le quali una nonnina mi stringeva la mano mi ha fatto riflettere

molto. Non siamo più bianchi, neri, gialli, cristiani,

musulmani, ortodossi, gay, etero... Siamo tutti esseri umani e

l'unica cosa alla quale pensiamo è mettere al riparo noi stessi,

i nostri cari ed i nostri simili». (ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA