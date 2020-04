Wallabies: esodo dei big dall'Australia per la crisi del Corononavirus

Sydney. La crisi del rugby in Australia, anche

alla luce dell'impatto economico dell'emergenza coronavirus, potrebbe

portare nei prossimi mesi a un "esodo" dei migliori giocatori dei

Wallabies verso Inghilterra e Giappone. A quanto riporta il quotidiano

locale 'The Sydney Morning Herald', la Federazione australiana di

rugby sta pensando a un «esodo controllato» tra il 2021-2023 dei

giocatori più forti che temono per i loro ingaggi guardando alle

previsioni che stimano tagli fino al 60%.



Michael Hooper, Kurtley Beale, Matt Toomua e Dane Haylett-Petty, e

altri top player potrebbero dunque esser tentati da una avventura in

un altro continente, sono pronti a riceverli la Premiership inglese o

la Top League giapponese.



Il Super Rugby dunque rischia di perdere i suoi migliori interpreti, la

Federazione sembra intenzionata a facilitare la partenza di qualunque

giocatore rischi di perdere più di 200.000 dollari (circa 184.000

euro) durante il periodo di crisi.



Nella federazione di rugby australiano (Rugby Australia) è già a rischio il posto

dell'amministratore delegato Raelene Castle e quello del 75% dei dipendenti.

La federazione ha chiuso l'ultimo bilancio con un passivo di 9,4 milioni di dollari

ustraliani, potrebbe avere ulteriori ripercussioni dal licenziamento della stella

srael Folau e se nel 2020 l'Australia non disputerà alcun test-match va incontro

una perdita stimata di circa 120 milioni di dollari locali. (Adnkronos) Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA