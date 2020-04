Rugby Pro 14: i gallesi si riducono gli stipendi, taglio contributi a Treviso e Zebre?

CARDIFF. I giocatori delle quattro franchige gallesi del Guiness Pro 14 di rugby, Cardiff Blues, Ospreys, Newport Dragons e Llanelli Scarlets, avversarie del Benetton Treviso e delle Zebre, hanno raggiunto stasera una accordo per tagliare il 25% dei loro stipendi per tre mesi. La riduzione parte dal primo aprile. Si è resa necessaria per fare fronte ai problemi economici della franchigie, a causa della sospensione del campionato a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus.



L'accordo è stato sottoscritto fra l'associzione dei giocatori (Wrpa) e il board professionistico del rugby in Galles (Prb). Riguarda solo i giocatori che percepiscono più di 25.000 sterline l'anno, per gli altri nessuna decurtazione salariale. L'intervento è in linea con un simile annuncio fatto dalla federazione (Wru) riguardate il proprio staff a tempo pieno.



La misura era già stata presa da altri protagonisti e reasltà del rugby internazionale. Ad esempio il ct dell'Inghilterra Eddie Jones si è ridotto del 25% l'ingaggio e ha prolungato il suo contratto con la Nazionale inglese fino alla Coppa del mondo 2023.



Provvedimenti simili saranno possibili anche per il Benetton Treviso e le Zebre. In particolare dopo il consiglio federale in programma venerdì 9 aprile, il terzo nel giro di pochi giorni, nel quale dovrebbe essere approvato il bilancio di previsione 2020 della Federazione italiana rugby alla luce dell'emergenza Cornavirus. Una delle ipotesi da valutare, emerse da indiscrezioni a margine di tali riunioni, sarebbe quella di ridurre il contributo della Fir proprio a Benetton e Zebre (circa 5 milioni di euro a testa l'anno) in rapporto ai mesi di mancata attività (sono fermi dal week-end del 21-23 febbraio) per liberare risorse economiche da destinare ai club minori e alla base del moviomento. Ultimo aggiornamento: 20:59