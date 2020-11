Covid, i positivi delle Figi diventano 29: cancellata la partita contro l'Italia di sabato prossimo ad Ancona

Salta per Covid Italia-Figi, seconda partita di Autumn Nations Cup in programma sabato prossimo ad Ancona. Il quindici figiano, che ha stabilito il quartier generale in Francia, non è riuscito a debellare il focolaio emerso la scorsa settimana. Erano risultati positivi 5 giocatori, con conseguente cancellazione della partita d'esordio contro la Francia. Subito era scattato l'allarme per la partita di Ancona, ma i figiani hanno sperato fino all'ultimo in tamponi negativi e in un ritorno alla normalità. Invece i casi di contagio sono diventati 29. Impossibile non cancellare la partita.

Ultimo aggiornamento: 20:46

