Andrea Lo Cicero, l'ex rugbista all'Isola dei Famosi: la dieta che gli ha fatto perdere 25 chili e perché lo chiamano "il barone"

Rugbista, velista, agricoltore, cuoco e conduttore televisivo: Andrea Lo Cicero, oggi volto noto del canale Sky Gambero Rosso, noto come il "barone", è tra i partecipanti all'Isola dei Famosi in onda dal 17 aprile.

La famiglia nobile e il rugby

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976 in una famiglia di origini nobiliari (da lì il soprannome "barone") e segue subito le orme dello zio rugbista Andrea, debuttando a 17 anni nel campionato italiano di rugby con gli Amatori Catania. La sua lunga carriera sportiva lo porterà a anche in Francia, in particolare al Racing Métro 92, e a guadagnarsi la chiamata nella Nazionale italiana, con la quale otterrà 103 presenze e giocherà ben quattro campionati del mondo. Dopo il ritiro, parteciperà anche alla Coppa America di vela con il Team Prada.

La passione per la cucina

Appassionato di giardinaggio e di cucina, nel 2014 inizia l'avventura in tv con il programma di Sky Giardini da incubo; partecipa anche alla seconda edizione di Celebrity Masterchef, classificandosi sesto. Nel 2018 è nel cast de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. Dal 2021 ottiene due nuovi programmi tutti suoi: L'erba del Barone e L'isola del Barone, entrambi su Gambero Rosso, dove spiega come impiegare al meglio le erbe aromatiche nelle ricette.

Vita privata

Andrea Lo Cicero è sposato con la modella Roberta di Fiore, che lo aiuta anche nella gestione della sua azienda agricola. Non si sa molto della vita privata della coppia, anche e soprattutto a causa dell'assenza dai social di Roberta, che si fa vedere in pubblico solo per accompagnare Andrea. Nella sua fattoria Andrea alleva asini: è infatti un grande sostenitore della onoterapia, che valorizza il duro lavoro e la pazienza proprio partendo dai muli.

La dieta

Lo Cicero ha raccontato di aver perso 25 chili in cinque mesi grazie ad una dieta chetogenica normoproteica durante il lockdown. «Dal 2013 avevo preso pochi kg, ma ero finito con una base di 110 kg. Mi sono detto: ‘Perché mi devo tenere questi kg in più sulle spalle… Scendiamo sotto i 100’. E adesso mi trovo benissimo, perché riesco a fare quello che facevo prima molto più velocemente e in modo più divertente», ha raccontato a Gazzetta Active.

Lo Cicero è stato seguito da un medico che, tra le altre cose, gli ha dato una lista di alimenti ‘vietati’ e una di alimenti consentiti: «Per esempio, i cavolfiori erano da evitare perché fermentano. Anche le rape rosse, che sono molto zuccherine. Via anche i broccoli, tutti i formaggi e gli alcolici. Sarebbero consentiti ogni tanto un bicchiere di vino o di birra, ma io li ho evitati del tutto. Invece, per esempio, finocchi e zucchine si possono mangiare a volontà. I pomodori solo in quantità limitate, come anche le melanzane. Via libera a uova, pesce e carne. E niente frutta, perché carica di zuccheri, anche se sono zuccheri buoni».