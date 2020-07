Rugby veneto in lutto per la scomparsa a 56 anni dell'allenatore Aldo Aceto

PADOVA - Rugby veneto in lutto per la scomparsa, dopo una malattia, di Aldo Aceto tecnico del Comitato reionale veneto.

Aldo Aceto aveva 56 anni, era nato a Chieti , in una terra di forte vocazione rugbistica, e aveva scelto il Veneto come luogo d’adozione.

Il rugby giocato lo aveva iniziato nel 1990: due anni al Titanus Rugby Vicenza, poi al Monselice, quindi Cus Padova, Mirano, di nuovo al Cus

e a Monselice. Nel 1998 l'inizio della carriera come allenatore.

Nel 2015 la collaborazione con il Comitato regionale veneto, e l'ingresso nella struttura tecnica come responsabile dello sviluppo del settore femminile. «Un lavoro superbo, svolto con una passione ed una competenza mai venute meno malgrado le durissime prove cui la vita l’aveva messo di fronte, su tutte la perdita dell’adorata moglie pochi anni fa per circostanze praticamente identiche» lo ricorda il comitato regionale sul suo sito web.



L’ultimo saluto ad Aldo Aceto sarà dato lunedì sera, alle 18, presso gli impianti del Cus Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA