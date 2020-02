6 Nazioni, l'Italia del rugby gioca la carta Hayward per affrontare la Francia

PARIGI – Franco Smith, capo allenatore dell’Italia, ha ufficializzato la formazione che domenica affronterà allo Stade de France di Parigi la Francia nell’incontro valido per la seconda giornata del Guinness 6 Nazioni . Incontro che assegnerà per la quattordicesima volta il Trofeo Garibaldi (DMax, ore 16). Un solo cambio nel XV titolare azzurro rispetto alla gara d’esordio contro il Galles, con Jayden Hayward, estremo del Benetton Treviso alla venticinquesima presenza azzurra, che tornerà a vestire la maglia numero 15 dopo essere partito dalla panchina a Cardiff, con Matteo Minozzi spostato all’ala e Bellini a completare il triangolo allargato. Esclusa l'ala del Benetton Sarto che non andrà neppure in panchina.

Alessandro Zanni raggiungerà quota 119 caps affincando Martin Castrogiovanni nella classifica all time delle presenze in maglia Azzurra, secondo più presente di sempre.

ITALIA

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 24 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 30 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 40 caps)

11 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 17 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 55 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 23 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 14 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby,1 cap)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps) - capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps)

A disposizione:

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 14 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 27 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)

21 Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 9 caps)

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 37 caps)

23 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

