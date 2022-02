Olimpiadi, Arianna Fontana suona la carica: «Mi sento bene, non sono mai stata così veloce»

Conclusa la cerimonia d'apertura dei XXIV Giochi Olimpici di Pechino 2022, per gli atleti è subito il momento di guardare alle gare. Tanti gli azzuri che saranno protagonisti già a partire dalla giornata di domani, compresa la 8 volte medaglia olimpica nello short track Arianna Fontana. La valtellinese a Discovery+ ha dichiarato di essere pronta e fiduciosa per il suo percorso in queste olimpiadi: «Non sono mai stata così veloce e così esplosiva. Mi sento davvero bene e non vedo l'ora di entrare in pista. L'esperienza al villaggio in tempo di pandemia? Abbiamo già avuto diversi casi di Covid: è un pò stressante. Pensando alle edizioni passate, soprattutto a PyeongChang, è completamente diverso. Noi atleti stiamo cercando di non pensarci più di tanto anche se, oltre allo stress della competizione ora c'è anche questo». Fontana debutterà domani alle 12.12 ora italiana nelle batterie dello short track femminile.

APPROFONDIMENTI SPORT Goodle dedica un google alle Olimpiadi di Pechino ECONOMIA Pechino: al via i Giochi invernali, "semplici e sicuri" OLIMPIADI Pechino 2022, Xi dichiara aperti i Giochi: gli atleti italiani...