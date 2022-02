In corso la semifinale del curling: l'Italia di Stefania Constantini avanti 5-0 a metà partita dopo l'ennesimo capolavoro dell'ampezzana

Dopo il magnifico argento di Federica Brignone, l’Italia va a caccia di altre medaglie alle Olimpiadi invernali in Cina. La pluriolimpionica Arianna Fontana è in gara nelle varie selezioni dei 500 metri dello short track mentre è in corso la semifinale del doppio misto del curling. L’ampezzana Stefania Constantini e il trentino Amos Mosaner stanno sfidando la Svezia di Almida de Val e Oskar Eriksson e dopo 4 end gli azzurri sono avanti 5-0. Vi aggiorneremo costantemente sullo sviluppo del confronto.

TERZO END

Prosegue con grande equilibrio, ma con una leggera prevalenza degli azzurri, il confronto che aprirà ai vincitori la certezza di vincere una medaglia, qualificando alla finalissima. Un traguardo che di per sé sarebbe storico per lo sport italiano, che nel curling raramente è riuscito a occupare un ruolo di primo piano. Nella notte italiana, Constantini e Mosaner avevano giocato e vinto il nono e conclusivo incontro del girone di qualificazione, concluso in maniera trionfale con la vittoria all’extra end (equivalente dell’overtime o supplementare di altre discipline) sui campioni olimpici in carica del Canada, costretti così a una clamorosa eliminazione. 9 vittorie su 9, un altrettanto clamoroso punteggio pieno per l’Italia. Comunque tornando alla semifinale, grandissima ancora una volta la prestazione azzurra, capace di vincere 2-0 l’end portandosi sul 4-0 dopo tre ottavi del confronto.

QUARTO END

Comincia bene il confronto anche nell’end che conduce a metà partita. Gli azzurri piazzano meglio le loro stones (i sassi caratteristici del curling) ma al terzo dei 5 colpi a disposizione, il secondo di Mosaner, il trentino commette un grave errore concedendo il vantaggio agli scandinavi. Impreciso anche il quarto tiro, il terzo di Amos. A questo punto l’importante è limitare i danni, Stefania Constantini fa quello che può e mette pressione a De Val costringendola all’errore. E l’Italia porta a casa un altro punto. Straordinaria la freddezza dell’ampezzana. Intanto nell'altra semifinale, che si gioca in contemporanea, a metà partita la Gran Bretagna (entrambi scozzesi i giocatori) è in vantaggio 3-2 sulla Norvegia.