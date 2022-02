Constantini e Mosaner inarrestabili: sesta vittoria di fila, Italia del curling vicina alla semifinale

Anche i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna, gli scozzesi Bruce Mouat e Jen Dodds, devono inchinarsi alla bravura di Stefania Constantini e Amos Mosaner. L'ampezzana e il trentino hanno vinto (7-4 il punteggio) il sesto incontro consecutivo nel girone di qualificazione del torneo di curling del doppio misto. Primo posto quindi per gli azzurri, ormai vicinissimi alla qualificazione alla semifinale. Sono 10 le squadre partecipanti al torneo, 10 rappresentative nazionali che si devono incontrare tutte. Nove partite da giocare, ne mancano 3 quindi agli azzurri. Mosaner è alla sua seconda esperienza olimpica, la 22enne Constantini (nata a Pieve di Cadore ma cortinese doc) al debutto. Eppure proprio Stefania si sta affermando come una vera rivelazione, per l'estrema freddezza e precisione nei tiri decisivi.

IL PROGRAMMA

Domani l'Italia affronterà la Cina alle 7.05 (ora italiana ovviamente) e la Svezia alle 13.05, lunedì il Canada alle 2.05. In quest'ultima giornata le migliori 4 classificate si sfideranno nelle semifinali.