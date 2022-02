Olimpiadi nel vivo. Vince ancora il curling, alle 10 la staffetta mista del biathlon a caccia del podio

Le Olimpiadi entrano nel vivo e l’Italia aspetta di scoprire chi sarà l’atleta capace di regalare la prima medaglia. Alle 10 ci proverà la staffetta mista del biathlon (apre la sappadina Lisa Vittozzi, la leader tecnica è la pluricampionessa mondiale Dorothea Wierer), nel 2018 in Corea capace di vincere la medaglia di bronzo. È appena iniziata l’avventura dello sci di fondo e subito entrano in gara la cortinese Anna Comarella e le friulane Martina Di Centa e Cristina Pittin, impegnate nello skiathlon (7.5+7.5 km) senza ambizioni di vertice ma con l’obiettivo di entrare nell’élite delle prime 20 senza restare escluse dalla top 30. Alle 9.30 nel pattinaggio di velocità su ghiaccio fari puntati su Francesca Lollobrigida (pronipote di Gina, attrice tra le più note negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso), che affronta i 3 mila metri. Nel primo pomeriggio italiano, poco dopo le 14, la seconda serata in Cina (sono 7 le ore di differenza), attenzione all’olimpionica dello short track Arianna Fontana, in pista con la staffetta mista. In questo quadro così ricco di spunti di interesse, resta costante l’alto rendimento della coppia mista del curling: l’ampezzana Stefania Constantini e il trentino Amos Mosaner hanno sconfitto l’Australia (7-3 il punteggio) nel confronto concluso pochi minuti fa, alle 8.40, confermandosi al comando del girone di qualificazione. È questa infatti la quinta vittoria in 5 incontri per la rappresentative azzurra che alle 13 affronterà la Gran Bretagna. Continua il momento magico di una coppia al numero 13 del ranking mondiale ma a questo punto lanciatissima verso le semifinali. Sognando una medaglia che sarebbe un risultato storico per il curling italiano.