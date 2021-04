Coni, da 10 federazioni arriva il supporto per Malagò presidente e Copioli per la giunta

Si avvicina la data di elezione per la presidenza del Coni: scendono in campo i presidenti di 10 federazioni sportive nazionali a favore del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Questo pomeriggio, i presidenti, in un documento congiunto si sono infatti pronunciati per «il sostegno incondizionato» nei confronti del presidente in carica Giovanni Malagò. Le elezioni del Comitato olimpico sono previste per il prossimo 13 maggio a Milano.

APPROFONDIMENTI RIETI Da Malagò e Vezzali il riconoscimento a Rieti Città... OLIMPIADI Tokyo 2020, Malagò (Coni): «Con Vezzali e governo per... TOKYO Tokyo 2020, Malagò (Coni): «I Giochi non sono a rischio....

Sport, Vezzali: «Serve ripartenza del settore. Mi impegnerò per garantire Europei a Roma»

Il supporto

I dieci presidenti, Giuseppe Abbagnale (Canottaggio), Carlo Beninati (Badminton), Giovanni Copioli (Motociclismo), Francesco Ettorre (Vela), Stefano Mei (Atletica), Sergio Mignardi (Hockey Prato), Enzo Resciniti (Danza Sportiva), Mario Scarzella (Tiro con l'Arco), Luciano Serafica (Sci Nautico & Wakeboard), Antonio Urso (Pesistica) -, oltre al «sostegno incondizionato» indirizzato al candidato presidente, richiedono «il totale rinnovamento nell' ambito della Giunta Nazionale dei presidenti federali eletti rispetto agli ultimi quadrienni» e «la presenza tra i presidenti federali eletti di un rappresentante delle federazioni non olimpiche».

Da Malagò e Vezzali il riconoscimento a Rieti Città dello Sport 2021, Donati: «C’è grande voglia di riscatto per il futuro»

Inoltre, nel documento si sollecita «l'individuazione di tale rappresentante nell'ambito degli sport motoristici, con appoggio incondizionato alla candidatura di Giovanni Copioli, presidente della Federazione motociclistica italiana», così i dieci presidenti in un comiìunicato diffuso questa mattina.

Vaccino, Valentina Vezzali: «Subito il farmaco ai nostri campioni. Non sono furbetti, onorano l’Italia»