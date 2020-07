Verstappen, Red Bull-Honda, lancia la sfida a Hamilton: "Siamo noi la squadra da battere"

La Red Bull-Honda fa paura e a poche ore dal via del Mondiale F1 2020, Max Verstappen, uscito dal periodo Covid-19 in cui si era eclissato, non ha peli sulla lingua: "Siamo noi la squadra da battere". Un messaggio inviato a Lewis Hamilton, che l'olandese vede come il suo unico rivale per la rincorsa al titolo. La solita arroganza del giovane Verstappen? Non troppo perché anche Toto Wolff, team principal Mercedes, si aspetta una Red Bull iper competitiva: "A Spielberg mi aspetto che saremo molto vicini", ha dichiarato al quotidiano Kronen Zeitung. Anche lui, adesso, sembra temere più la squadra di Verstappen che la Ferrari, principale avversaria degli ultimi anni. Del resto, i test invernali avevano già anticipato questo scenario.



Jos Verstappen, papà del pilota olandese e a sua volta ex pilota di F1, la vede così: "Se il distacco sarà entro i due decimi, sarà un campionato molto emozionante. Se fossimo dietro di mezzo secondo, ce lo possiamo dimenticare", ha affermato all'emittente tv Ziggo. I primi due Gran Premi in calendario sul circuito di casa, il Red Bull Ring appunto, potrebbero giocare a favore: Verstappen vi ha vinto le ultime due edizioni, mentre nel 2019 la Mercedes ha faticato a causa del caldo, tallone d'Achille del progetto W10. Questa volta Wolff spera in un meteo più favorevole, ma soprattutto che i suoi ingegneri abbiano imparato la lezione e la nuova W11 sappia sopportare meglio le alte temperature.



La Honda affila le armi e porterà in Austria una specifica aggiornata della power unit, di cui beneficierà anche l'AlphaTauri. I motoristi giapponesi, seppur a regime ridotto, durante il lockdown per il Coronavirus hanno infatti potuto continuare il lavoro nella sede di Sakura, a differenza dei rivali in Europa (Mercedes, Ferrari e Renault). Il vantaggio temporale accumulato verrà bilanciato da una pausa obbligata durante l'estate, ma nel frattempo la RB16 può guadagnare terreno in pista. E nel filming day organizzato a Silverstone, seppur con soli 100 km consentiti e gomme Pirelli dimostrative, Alex Albon ha guidato una macchina già dotata di varie novità aerodinamiche. Nei pochi giri permessi dal regolamento, la Red Bull può aver raccolto dati utili: un altro potenziale vantaggio, almeno per iniziare. Sarà determinante?