Valentino Rossi torna in pista per test campionato GT. Il “dottore” prova una Audi R8 sul circuito francese di Magny-Cours

MAGNY-COURS - Valentino Rossi torna in pista ma su quattro ruote. Si tratta per l’ex campione della MotoGp del primo test del 2022, sul circuito di Magny-Cours, con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi l’esordio nel campionato GT europeo. Dopo il debutto a Valencia a novembre, il nove volte campione del mondo ha postato un video social sul suo ritorno al volante dell’Audi R8 del team belga WRT.

Rossi ha girato su una pista umida su una macchina con una livrea non ancora ufficiale. Rossi si sta preparando per arrivare pronto all’inizio di questa nuova avventura che scatterà il 3 aprile proprio in Italia, a Imola. Il campionato GT prevede 10 gare precedute dalla sessione ufficiale di test, in programma il 7 e 8 Marzo sul circuito di Castellet.