Misano, Rossi vola con il nuovo casco al...viagra. «Mi sentivo subito bene»

Sarà per il nuovo casco o per le gomme nuove, ma il Dottore torna a mordere. Valentino Rossi ha fatto segnare il miglior tempo assoluto delle prove libere di Misano ed è riuscito a scalzare dalla vetta della classifica il compagno di squadra Maverick Vinales. Il Dottore ha fermato il cronometro in 1'31″861.

Casco speciale per Valentino Rossi in occasione del motogp di San Marino in programma domani, e del gran premio dell'Emilia Romagna di domenica prossima che si correrà sullo stesso circuito. La «Doppia di Misano» è la scritta principale sul casco del campione, in riferimento al doppio weekend di corse in arrivo. In evidenza una immagine che sembra riferirsi a una pastiglia di viagra.



«È stata una buona prova, perché fin dall'inizio mi sentivo bene con la moto e avevo un buon passo. Alla fine ho avuto un piccolo problema e ho anche preso una bandiera gialla sul mio giro veloce, quindi dopo una breve sosta mi è rimasto solo un ultimo giro per entrare in Q2, ma sono stato in grado di spingere e guidare bene. Siamo molto contenti di questa prima posizione». Lo dice Valentino Rossi al termine delle prove libere di oggi a Misano, dove ha sorpreso tutti con il giro più veloce. Ultimo aggiornamento: 13:54