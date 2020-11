Valentino Rossi il giallo dei tamponi: positivo, poi negativo, ma a Valencia ci sarà

Ore d'attesa per Valentino Rossi tornato improvvisamente nell'incubo dei tamponi Covid. Dopo essere rientrato in pista la scorsa settimana a Valencia dopo tre settimane di quarantena causa cointagio al coronavirus, il Dottore è - a quanto riferisce Sky Sport - sarebbe risultato positivo ancora una volta ad un test effettuato martedì in Italia. Nelle successive 24 ore il pilota italiano si è sottoposto a un secondo tampone che invece ha dato esito negativo. Dopo questo referto, il pilota pesarese nella giornata di oggi, rispettando il protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi, ne ha effettuato un terzo. Il cui esito è arrivato nel pomeriggio ed è negativo: Valentino Tossi partecipare al Gp di Valencia. Lo rende noto il team Yamaha in una nota.

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA