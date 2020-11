Striscia la notizia, Tapiro d'oro per Charles Leclerc: «Hamilton mi è simpatico, ma non ci andrei in vacanza assieme». L’errore di Charles Leclerc, pilota di F1 della Ferrari, all’ultima curva del Gran Premio di Turchia è solo l’ennesimo episodio di una stagione decisamente infelice.

L’errore di Charles Leclerc, pilota di F1 della Ferrari, all’ultima curva del Gran Premio di Turchia è costato il podio a Charles Leclerc, ma che in compenso gli ha fatto vincere un altro ambito trofeo: il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia.

APPROFONDIMENTI LE ASSEGNAZIONI X Factor 2020, quinto live: doppia eliminazione. Super ospiti...

Raggiunto a Maranello dall’inviato di del tg satirico Valerio Staffelli, Leclerc ha commentato: «La gara era andata bene e ho buttato tutto via all’ultima curva. Ho sbagliato e mi sono sfogato in radio con i miei ingegneri, avete sentito tutto… Queste cose succedono, ma devono essere uno spunto per crescere e tornare più forti. Il dominio di Hamilton? Va molto forte ed è simpatico, ma non ci andrei in vacanza assieme».

Infine, sul futuro compagno di scuderia Carlos Sainz Jr, dichiara: «Lo conosco da anni, siamo molto amici: Vettel mi ha fatto migliorare, vedremo cosa succederà con Carlos».

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA