Addio a Stirling Moss, muore a 90 anni una leggenda dello sport automobilistico

LONDRA - Addio a Stirling Moss, leggenda britannica della Formula 1 e dei motori. 'Mr Motor Racing' è morto all'età di 90 anni dopo una lunga malattia, come si legge sul sito della Bbc. Moss è stato considerato uno dei più grandi piloti di Formula 1 pur non avendo mai vinto il titolo iridato, perché ha sempre voluto correre con vetture inglesi, che in quell'epoca non erano molto competitive. In carriera, ha vinto 16 dei 66 Gp di Formula 1 a cui ha partecipato tra il 1951 e il 1961. Nel 1955 è diventato il primo pilota britannico a trionfare nel Gp di casa, andato in scena a Aintree. Moss ha lasciato il segno nel panorama generale degli sport motoristici, conquistando nel complesso 212 vittorie in diverse competizioni.



Ha brillato anche come pilota di rally e nelle più belle gare "stradali": nel 1955 ha trionfato in Italia nella Mille Miglia. Ma è rimasta nella leggenda la sua folgorante vittoria nella più amata e difficile delle gare stradali inglesi, al Tourist Trophy del 1960, al volante di una Ferrari 250 Swb.



La sua carriera è finita nel 1962 dopo un incidente a Goodwood: rimase in coma per un mese e parzialmente paralizzato per altri 6 mesi. Fino all'età di 81 anni, però, ha continuato ad accomodarsi al volante di auto storiche, partecipando a numerose competizioni, anche in Italia.