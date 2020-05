Sainz promette: «Scoprirete che sono un gran lavoratore e verrò a vivere in Italia»»

Una trattativa cominciata nell'inverno, tra il 2019 e il 2020, e che giorno dopo giorno a preso sempre più corpo... per telefono. In tempo di Covid-19 è così che Carlos Sainz e la Ferrari hanno trovato un punto di incontro. Niente presentazione però, niente apparizione con la tuta rossa, solo qualche dichiarazione classica post contratto. Ma finalmente, sul sito ufficiale della Formula 1, lo spagnolo che nel 2021 affiancherà in Ferrari Charles Leclerc, e quest'anno disputerà la stagione con la McLaren, ha potuto aprirsi: "Con me, troveranno un grande lavoratore, che andrà in Italia, che passerà molto tempo a Maranello, che cercherà di costruire qualcosa di speciale con la Ferrari, come ho provato a fare con la McLaren", sono state le prime parole di Sainz.



E per quanto riguarda il 2020, non si farà certo condizionare dal Rosso Ferrari: "Il mio obiettivo è di dire arrivederci alla McLaren nel miglior modo possibile, credetemi, darò il massimo come ho fatto nel 2019". Ma come l'ha presa Zak Brown, proprietario della squadra inglese: "Sono andato da lui per avere il permesso di trattare con la Ferrari più seriamente. Non sapevo come avrebbe reagito, ma mi ha subito detto di procedere e vedere come andava. La chiave di questo processo è stata la chiarezza e l'apertura con tutte le parti coinvolte. Questo mi rende incredibilmente orgoglioso. Loro sono felici per me, si sono congratulati. E anche quando sarò in Ferrari, niente mi renderebbe più contento di rivedere la McLaren davanti. Sono sicuro che con il motore Mercedes faranno progressi", ha sottolineato Sainz. E a proposito di rapporti, da che basi parte quello con Charles Leclerc, futuro compagno di box: "È fra i ragazzi in pista con cui ho i maggiori legami, passo con lui molto tempo durante la drivers parade. Fin qui è stato positivo".