Test di Sakhir: sfreccia Ricciardo, torna in pista Alonso. Problemi per Hamilton

Il ritorno in pista di Fernando Alonso, la McLaren di Daniel Ricciardo che vola, i problemi in pista per Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e Carlos Sainz e la Ferrari che lavorano per crescere ancora. Sono questi i temi della sessione mattutina della seconda giornata di test di F1 a Sakhir, in Bahrain.

Daniel Ricciardo al volante della McLaren (foto ANSA)

Partiamo dall'ex campione del mondo spagnolo che, a due settimane dal via della stagione – si parte il 28 marzo - al volante della Alpine chiude con il secondo tempo alle spalle della McLaren di Daniel Ricciardo, il più veloce nella sessione del mattino in 1:32.215. Terzo Sergio Perez al debutto con la Red Bull. Sesto crono per Carlos Sainz che continua a portare avanti con buoni risultati il suo processo di adattamento alla Rossa. Problemi invece per Vettel e Hamilton: il campione del mondo della Mercedes è finito nella sabbia con la sua W12 e ha chiuso con l'ottavo tempo.

Carlos Sainz prende confidenza con la Ferrari (foto ANSA)

