Qualifiche F1 GP Jeddah: Perez in pole, Leclerc secondo (ma partirà dodicesimo). Problemi per Verstappen, quindicesimo

Qualifiche F1 Gp Jeddah. Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, seconda pova del Mondiale di Formula 1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Charles Leclerc, con la Ferrari, ha chiuso al secondo posto ma a causa della penalizzazione per cambio della centralina retrocede di dieci posizioni alla 12/a piazzola. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con la Ferrari. Terza fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin ed Esteban Ocon con l'Alpine.

Leclerc ha fatto segnare un tempo superiore solo di un decimo e mezzo rispetto a Perez, mentre Alonso ha accusato un ritardo superiore ai quattro decimi e Sainz oltre i sei. In ritardo Lewis Hamilton, staccato di quasi un secondo con la sua Mercedes, che partirà in quarta fila insieme con Oscar Piastri (McLaren). Quinta fila per Pierre Gasly (Alpine) e Nico Huelkenberg (Haas) Il leader del Mondiale, Max Verstappen, si è ritirato nella Q2 per un guasto alla sua Red Bull e partirà dalla 15/a posizione in griglia.

Qualifiche F1 GP Jeddah, la diretta

Ma Leclerc scivola 12esimo per la penalità, quindi in prima fila avremo Perez e Alonso

La classifica del Q3, Perez Leclerc Alonso Russell Sainz Stroll Ocon Hamilton Piastri Gasly

Sainz invece, rimane a 6 decimi dalla pole

Leclerc con un gran giro diminuisce il divario da Perez a 155 millesimi

Perez tiene il tempo del primo push e chiude in pole in 1'28"265

Leclerc passa sul traguardo e spicca il secondo crono in 1'28"420

Sainz ci riprova e si prende il quinto tempo

Stroll sbaglia qualcosa nel terzo settore e rimane quinto dopo un gran primo settore

Sainz non si migliora e scende nono

Alonso sale secondo in 1'28"730

La situazione prima del giro finale: Perez Leclerc Russell Alonso Stroll Hamilton Ocon Sainz Gasly Piastri

Stroll segna il quinto tempo, Piastri il decimo

Se dovesse finire così. Leclerc con la penalità sarebbe 12esimo

Dopo il primo push, Perez precede di mezzo secondo Leclerc (un divario netto), poi Russell Alonso Hamilton Ocon Sainz e Gasly. In pista per il primo tentativo sono ora Piastri e Stroll

Arriva Perez sul traguardo e si prende la prima posizione in 1'28"265

Attenzione alla Mercedes, Russell secondo crono in 1'28"872

Leclerc piazza però il primo tempo in 1'29"757, Sainz 1'29"322

Alonso nel suo primo tentativo segna il tempo di 1'28"925, Ocon 1'29"285, Gasly 1'29"655

Buon risultato per la Alpine-Renault che è riuscita a piazzare Gasly e Ocon nel Q3

Alonso si lancia in pista assieme a Leclerc Sainz Ocon e Gasly

Ricordiamo che Leclerc dovrà pagare 10 posizioni di penalità per aver montato la terza centralina

Le differenze sono minime. Tra Gasly decimo e Bottas 14esimo, passano appena due decimi e mezzo

Rimangono fuori dalla Q3 le Haas di Hulkenberg e Magnussen e le due Sauber Alfa Romeo di Zhou e Bottas

Dentro la Q3 entra per la prima volta il rookie Piastri della McLaren

Gasly riesce a piazzare il decimo tempo e per 4 centesimi elimina dal Q3 Hulkenberg

Buon giro di Sainz che sale quarto

Sono per ora fuori dalla top 10 Sainz Zhou Bottas Hulkenberg e Verstappen (fermo ai box)

Sainz ha commesso un piccolo errore nel suo giro, ma avrà comunque un altro tentativo

A 4' dalla bandiera a scacchi del Q2, Sainz è 11esimo e al momento è fuori dal Q3

Verstappen ha segnato un tempo alto e quindi risulta 15esimo. Per il GP partirà dalla ottava fila

Verstappen scende dalla sua Red Bull, deve abbandonare la qualifica

Verstappen ai box, si cerca di risolvere l'inconveniente

Verstappen procede lentamente, via radio annuncia qualche problema al motore

Rischio per Verstappen, ma tiene bene la macchina

Via al Q2, Alonso subito leader in 1'28"757 seguito da Leclerc in 1'29"068

Norris nella prima parte della Q1 ha urtato il muretto danneggiando la sospensione e i meccanici McLaren non sono riusciti a riparare la vettura in tempo.

Delusione in casa Alpha Tauri per il mancato accesso in Q2 di Tsunoda e De Vries

Non superano il Q1 Tsunoda per un solo centesimo nei confronti di Bottas, Albon, De Vries, Norris e Sargeant che dopo il testacoda si è fermato.

La Q1 finisce con Verstappen primo in 1'28"761, poi Perez 1'29"244, Alonso 1'29"298, Stroll 1'29"335, Leclerc 1'29"376, Sainz 1'29"411 poi Hulkenberg Russell Zhou Hamilton Piastri Ocon Magnussen Gasly Bottas che nel suo ultimo giro entra nel Q2

Giro finale splendido per Piastri che da 18esimo balza in 11esima posizione sotto la bandiera a scacchi

Ultimi secondi del Q1, Norris è ai box per un problema e probabilmente non riuscirà a superare la Q1

Nel Q1 dal 16esimo al 20esimo vengono esclusi dal Q2

Brivido per Sargeant, testacoda e muro sfiorato, ma è ripartito

Ecco la Q1

La Ferrari cerca il riscatto nella qualifica dopo tre turni di prove libere non facili