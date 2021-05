Formula 1, Bottas nega ad Hamilton la pole numero 100. Quinto Sainz, solo ottavo Leclerc

È di Bottas la pole position al Gran Premio portoghese di Portimao. Il finlandese nega al compagno di scuderia la gioia della centesima pole position in carriera, ma poco male per l'inglese 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, che comunque si mette subito davanti alla Red Bull del rivale mondiale Max Verstappen.

Nessun colpo di scena durante tutta la sessione di qualifiche, se non quello che riguarda il flop di Daniel Ricciardo, fuori subito ed inspiegabilmente al Q1, vista la velocità e il ritmo del compagno Lando Norris, che chiude invece settimo.

Weekend non facile nemmeno per le Ferrari, che finiscono in terza fila con Carlos Sainz e in quarta fila con Charles Leclerc. Ottima invece la prestazione di Sebastian Vettel, che per la prima volta in stagione metta la sua Aston Martin tra le prime dieci macchine in griglia.

