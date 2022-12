Patrick Tambay, morto l'ex pilota della Ferrari: aveva 73 e soffriva di morbo di Parkinson

Il mondo dei motori piange per la scomparsa a 73 anni di Patrick Tambay. Ad annunciare la morte del pilota è stata la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in F1 e per due anni fu al volante della Ferrari, con la quale ottenne i suoi risultati migliori: nel 1982 il primo podio (terzo in Gran Bretagna) e la prima vittoria (in Germania), che dedicò a Gilles Villeneuve.

L'anno successivo trionfo a Imola, nel GP di San Marino. Ha corso anche con McLaren e Renault. Ha vinto due volte il CanAm North American Championship (1977 e 1980). Soffriva da molti anni del morbo di Parkinson.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe