MotoGp, Valentino Rossi negativo al secondo tampone: sarà a Valencia

Buone notizie per Valentino Rossi, il 9 volte iridato è risultato negativo al Covid anche al secondo tampone e da domani sarà in pista a Valencia per il Gp di Europa. Il campione di Tavullia prenderà parte alle terze prove libere sulla sua Yamaha dopo aver 'cedutò oggi la sua M1 a Garrett Gerloff. Rossi, che aveva raggiunto Valencia ieri sera dopo il primo tampone negativo, è fermo dal 15 ottobre quando è stato colpito dal coronavirus saltando poi i due gran premi disputati ad Aragon.

Ultimo aggiornamento: 16:58

