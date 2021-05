Moto Gp, seconda pole position per Quartararo, Morbidelli ottimo secondo posto

È ancora Fabio Quartararo il migliore in qualifica per il secondo weekend motociclistico consecutivo. Il pilota francese, dopo aver trionfato nelle gare do Doha e di Portimao, si prende la posizione di punta anche sulla griglia di Jerez de la Frontera, con il tempo di 1:36:755 in sella alla sua Yamaha, che precede l'altra giapponese guidata dall'italiano classe 94 Franco Morbidelli e la Ducati di Jack Miller.

Solo 17° posto per Valentino Rossi, che vive un'altra fine settimana da dimenticare, finendo dietro anche a Marc Marquez, che dopo esser caduto nelle libere e aver ricevuto l'ok dai medici, è rientrato per le qualifiche classificandosi°. Ottimo quarto posto invece per Bagnaia.

