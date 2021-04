MotoGp, a Portimao trionfa Quartararo davanti a un grande Bagnaia. Cade Valentino Rossi

Secondo successo stagionale per il francese Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha si aggiudica il Gran Premio di Portogallo a Portimaio. Il resto del podio è composto dalla Ducati di Francesco Bagnaia, che rimonta dall'undicesima posizione, e dal campione del mondo Joan Mir, sulla Suzuki.

Moto Gp, Quartararo conquista la pole position. Bagnaia furioso per la retrocessione

Ottimo settimo posto per Marc Marquez, al rientro dopo il grave infortunio all'omero destro che lo ha tenuto fuori per circa 9 mesi, mentre cade inaspettatamente Valentino Rossi, concludendo negativamente un week-end che al Team Petronas non ha regalato buone sensazioni per il futuro.

Gp Portogallo, il ritorno di re Marquez 271 giorni dopo