Marquez si arrende al dolore, non gareggerà a Jerez. Pole di Quartararo, terzo Bagnaia e quarto Rossi

Marc Marquez non sarà domani sulla griglia di partenza del gp di Andalusia. Troppo forte il dolore al braccio destro, operato appena quattro giorni fa. Lo spagnolo della Honda stamattina ha voluto prendere parte alle terze e quarte libere, sia pure senza spingere troppo, per verificare le sue condizioni fisiche. Appena dopo l'inizio della Q1, Marquez si è fermato ai box e ha spento la moto, rinunciando a proseguire nelle qualifiche. Poi l'annuncio della Honda, domani Marquez non ci sarà.

Sarà Fabio Quartararo a partire domani dalla pole position. Il francese della Yamaha Petronas sarà davanti a Maverick Vinales della Yamaha ufficiale e a Francesco Bagnaia con la Ducati non ufficiale. Bene anche Valentino Rossi, Yamaha, per lui quarto posto in griglia.

Ultimo aggiornamento: 15:16

