MotoGp, Marquez operazione riuscita. Potrebbe tornare il 7 agosto a Brno

Operazione riuscita, Marquez potrebbe tornare in pista a Brno, il prossimo 7 agosto. È andato bene l'intervento chirurgico all'omero del campione del mondo della Honda, dopo la frattura rimediata nella brutta caduta di Jerez domenica scorsa, durante il gran premio di Spagna. Il pilota spagnolo è stato operato nella clinica Universitaria Dexeus di Barcellona dal dott. Xavier Mir. È stata inserita una placca metallica per ridurre le fratture riportate all'omero destro. Il nervo radiale non è stato interessato dalla lesione, quindi è possibile -secondo Mir- che Marquez torni in gara già a Brno, il prossimo 7 agosto. Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA