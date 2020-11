Gp Portogallo, pole di Oliveira davanti a Morbidelli

Il portoghese Miguel Oliveira, su Ktm, partirà in pole position nel Gp del Portogallo, ultima prova del Motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di 1'38«892, il pilota di casa ha preceduto di 44 millesimi Franco Morbidelli (Yamaha) e di 146 l'australiano della Ducati Jack Miller. Seconda fila per il britannico Cal Crutchlow, il francese Fabio Quartararo e il tedesco Stefan Bradl. Solo dodicesimo nella Q2 Andrea Dovizioso, alla sua ultima prova con la Ducati ufficiale. Ventesimo posto in griglia per il neo campione del mondo Joan Mir, mentre Valentino Rossi, mai a suo agio in questo fine settimana a Portimao, partirà 17/o.

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA