Franco Morbidelli è il più veloce nelle terze prove libere del MotoGp di Aragon, in pista oltre l'orario previsto per le condizioni meteorologiche. Morbidelli ha girato in 1'47«859. Cade Fabio Quartararo ma a parte il dolore non ha danni e sarà in pista per le quarte libere. In testa alla classifica combinata resta Maverick Vinales.

Ultimo aggiornamento: 13:56

